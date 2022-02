All’asta scultura romana riferibile ai tempi di Adriano trovata sott’acqua. Quanto vale. La storia

Un bronzo virile che viene riportato allo stile dell’Impero romano, ai tempi di Adriano, è all’asta on line da Catawiki . L’asta termina domenica prossima 27 febbraio. L’opera è conservata in Spagna. La scultura, che viene fatta risalire a un periodo compreso tra il 130 2e il 161 d. C., è alta 33,5 centimetri. Viene presentata con report di datazione attraverso metallografia scientifica e con ogni riferimento alla provenienza . “Gli stili di capelli e barba del ritratto sembrano richiamare intenzionalmente la pettinatura molto particolare di Adriano. – è scritto nella scheda dell’opera – Tale imitazione si trova anche in altri ritratti di privati ​​di questo periodo, tra cui la testa di un privato nella Carlsberg Glyptotek di Copenaghen. L’opera è in buono stato conservativo, senza importanti restauri. La superficie in bronzo è stata ripulita e mostra un’erosione generale dovuta alla permanenza in un ambiente archeologico subacqueo”. Per vedere ogni particolare e leggere la scheda, con le quotazioni cliccare qui

