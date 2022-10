All’asta on line bronzetto votivo etrusco. Perché non riportarlo in Italia? Il costo e la provenienza

Una scultura etrusca, in bronzo, di una figura femminile in atteggiamento offertoriale è all’asta in questi giorni on line sul sito Catawiki . Secondo la scheda d’asta, il pezzo risale al V secolo a.C. Non potrebbe tornare in Italia? Per vedere altre foto dell’opera, conoscerne le quotazioni è possibile cliccare sul nostro link sicuro QUI

