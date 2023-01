All’asta on line coppia di orecchini romani del I-II secolo d. C. Sai quanto valgono? Tutte le foto

Un coppia di orecchini che presentano elementi decorativi ottenuti anche con la “granulazione etrusca” sono all’asta in queste ore sul sito d’aste Catawiki . I gioielli, spiega la scheda, risalgono a un periodo compreso tra il 100 e il 200 d.C.. Le “gioie” erano particolarmente importanti per le donne romane perché erano proprietà loro, non dei loro mariti. Pertanto, le donne potevano acquistare, vendere e lasciare in eredità i loro gioielli come ritenevano opportuno: potevano usarli per saldare i debiti familiari, fondere i pezzi più vecchi per creare uno stile aggiornato o alla loro morte lasciare ornamenti personali ai membri della famiglia. Per vedere tutte le immagini degli orecchini all’asta, leggere la scheda e conoscerne le quotazioni, potete CLICCARE QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis