All’asta on line grande scultura romano-ellenistica di satiro o fauno ubriaco. Quanto costa? Da dove viene?

Un antico marmo ellenistico-romano, datato nella scheda tra il I e il II secolo dopo Cristo, va all’asta on line in queste ore sul sito internazionale di Catawiki . L’opera misura, in lunghezza, 58 centimetri e si configura come uno di quei pezzi che poi furono collezionati durante il periodo rinascimentale come elemento di nobile arredo degli studioli. Per vedere le quotazioni, leggere la scheda e osservare nel dettaglio l’opera potete CLICCARE QUI

