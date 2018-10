Aly Raisman, fotografie di nudo artistico durante gli esercizi della ginnasta d’oro. Il Video

Alexandra “Aly” Rose Raisman (Needham, 25 maggio 1994) è una ginnasta statunitense, campionessa olimpica al corpo libero nel 2012 e vice-campionessa olimpica nel 2016. È il capitano delle “Fierce Five” e delle “Final Five”, rispettivamente il secondo e terzo team olimpico statunitense ad aver vinto la medaglia d’oro nel concorso a squadre. Nella sua carriera ha vinto quattro medaglie mondiali (due ori, un argento e un bronzo) e sei olimpiche (tre ori, due argenti e un bronzo). Si allena presso la Brestyan’s Gymnastics, la stessa società della campionessa mondiale Alicia Sacramone.

