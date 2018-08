Amate disegnare? Allora tenete sempre a portata di mano il cotton fioc. Ecco perchè. Il video

Uno dei maggiori problemi per chi muove i primi passi nell’ambito del disegno è la durezza del segno. In fondo l’esperienza ci insegna che il disegno, anche se in esso importiamo lo stesso movimento del polso, non è simile alla scrittura e non richiede, generalmente, linee nette e pulizia del fondo. Il vero cambiamento in chi sta imparando, avviene quando percepisce la matita come fosse un pennello e non più come uno strumento per scrivere. A quel punto si dischiudono nuovi orizzonti. Qui il disegnatore, nel filmato, ci mostra come con un semplice cotton fioc, utilizzato in funzione di sfumino, sia possibile raggiungere esiti notevoli che mutano notevolmente il nostro disegno di base.