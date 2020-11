Arte&shop | Amazon Black Friday: qui buoni regalo, libri, colori, gadget in offerta

Condividi 47 Condivisioni

Sarà unmolto diverso dal solito, questo purtroppo è chiaro a tutti. Il primo con la mascherina, entrata nella quotidianità di un mondo cambiato profondamente. Il possibile nuovo lockdown renderà inoltre quasi impossibile la rincorsa – “fisica” – ai regali. Per chi abita nel nord Italia oltre al Natale, il mese di dicembre coincide con la festa di Santa Lucia.

Amazon ha lanciato in questi giorni (e fino al 19 novembre) il Black Friday in anticipo. E noi abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano ebook, colori, pennelli, libri, gadget tecnologici. Insomma date un’occhiata qui per alcuni consigli per un regalo d’arte e di cultura, comodamente da casa

Particolarmente convenienti risultano essere le offerte lampo.

Qui invece potrete monitorare le offerte in continuo aggiornamento

Quando sarà il vero black friday nel 2020? La data ufficiale del Black Friday 2020 è venerdì 27 novembre. Coincide, come da tradizione, con il primo giorno dopo il Thanksgiving, la festività americana che dà il via, di fatto, ai giorni di avvicinamento al Santo Natale.

E se proprio non si sa cosa regalare? Possiamo anche acquistare un buono regalo Amazon, da mettere sotto l’albero. Clicca qui sotto per scoprire come fare:



Amazon propone in queste ore prezzi vantaggiosi anche per la tecnologia Amazon (Alexa, Kindle ecc). Un’occhiata per i regali di Natale va buttata a nostro parere pure qui:

-40% sui prodotti a marchio Amazon

Qui abbiamo selezionato alcuni articoli in offerta che potrebbero interessarvi:

30% di sconto per Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all’acqua, 8 GB, Wi-Fi, Grafite



Risparmio di 4,50 euro qui sotto per l’acquisto di PRACTO Matite Colorate, Set di 72 Matite Colorate Pastelli con Scatola in Metallo,



Non potevamo omettere questo piccolo gadget da appendere all’albero di un 2020 che tutti speriamo possa concludersi al più presto