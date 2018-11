Amit Bar, lo stendardo fotografico del nudo gioioso, nei campi. Bellezza e libertà. Ironia. Il video

Il fotografo Amit Bar torna con il vessillo della bellezza nuda a toccare punti irrisolti, nel mondo globalizzato dell’immagine. Il web offre pornografia pura, ma punisce, sui social, l’esibizione di un seno e questo perchè ritenuto diseducativo. Il corpo non è diseducativo, quanto la bellezza. E la civiltà europea ribadisce questa idea, che trae forza dal cristianesimo puro del corpo, del sangue e dell’anima – ; corporeità e spiritualità. Dà gioia vedere questa ragazza che corre nei campi con un vessillo, lieve come le foglie dei pioppi.

