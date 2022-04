Amore e Psiche in un papiro del II secolo e in un dipinto di Crespi celebrano la giornata del disegno

Istituto papirologico Girolamo Vitelli , che ha sede a Firenze, celebra la giornata mondiale del disegno, pubblicando sui social il papiro del mese: un bel disegno su papiro databile al II secolo d.C. (PSI CongrXX 20, ritrovato a Ossirinco e conservato al Museo Archeologico di Firenze). “Una donna, forse in piedi, tiene in mano qualcosa che ormai non è più riconoscibile (ma che è probabilmente una lucerna) e guarda un uomo disteso su un letto di cui si scorge parte della struttura lignea e l’arredo tessile. – spiegano gli studiosi – Si tratta del mito di Amore e Psiche, destinati a potersi amare solo se il volto di Amore resta ignoto a Psiche. Qui sembra essere rappresentata la scena in cui Amore, svegliato da una goccia d’olio caduta dalla lucerna, si accorge che Psiche, vinta dalla curiosità, non ha rispettato la promessa e ha visto il volto dell’amato. Lo sguardo di Amore, deluso, sembra guardare lontano, ormai certo di dover abbandonare Psiche. Il medesimo momento è riprodotto in un dipinto realizzato all’inizio del XVIII secolo dal pittore bolognese Giuseppe Maria Crespi e oggi conservato alla Galleria degli Uffizi”.

