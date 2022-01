Anche la Merda d’artista del 50enario di Piero Manzoni all’asta on line di multipli ed edizioni limitate accessibili

86 pezzi all’asta di multipli ed edizioni limitate a prezzi molto accessibili, all’asta on line di Catawiki , il colosso del settore, specializzato in opere d’arte e collezionismo destinate anche a un pubblico che ha budget limitati. I multipli sono opere d’arte realizzate a partire da un originale. Essi vengono firmati dall’artista o autorizzati a recare la firma del maestro dalla Fondazione di riferimento. L’asta on line termina martedì 25 GENNAIO 2022 alle 20. Tra le 86 opere all’asta on line viene presentato – con una stima compresa tra 150 e i 200 euro – anche un pezzo che risulta amatissimo e ricercatissimo da parte di quei collezionisti che non possono permettersi di spendere milioni di euro, ma vogliono portare a casa un pezzo coerente che rinvia all’officina dell’artista che amano. Si tratta, in questo caso, di uno dei 9mila multipli della Merda d’artista – Piero Manzoni (1933-1963) (d’après), Lattina serigrafata, firmato su lastra -. Il multiplo miniaturizzato, come assicura la casa d’aste, appartiene all’Edizione ufficiale della Fondazione Piero Manzoni del 2013 per commemorare i 50 anni dalla morte dell’artista. La lattina è firmata tipograficamente e numerata in stampa ed è confezionata in un sacchetto di plastica chiuso. Reca una riproduzione delle impronte digitali dell’artista. Per vedere i pezzi all’asta cliccare sul nostro link sicuro, qui

