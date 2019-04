André Martins De Barros, arcimboldista del ‘900. I suoi compositi dipinti erotici

In principio vi fu la decorazione realizzata, nel Cinquecento, probabilmente su disegno di Leonardo. In quel lavoro, “testa de cazzi” le scritte possono essere lette al contrario e certamente il maestro, che lavorò anche su molti capricci visivi, non doveva essere distante dall’antica maiolica che rappresentava un volto con un’infinità di peni. Arcimboldo non era ancora nato, ai tempi della “testa de ‘ cazi” ma certamente – da milanese – doveva aver visto anche i disegni più giocosi del maestro. O copie di copie. La composizione per assemblaggio coerente di materiali appartenenti a categorie omogenee di oggetti o di organi suscitò anche l’interesse dei surrealisti e di quella generazione, temporalmente successiva, che crebbe sulla linea di Magritte. Tra loro che loro André Martins De Barros, un pittore francese nato nel 1942 nella cittadina francese del quale vediamo qui alcune divertenti opere.

