Anelli romani, orecchini antichi e 110 tra gioielli e talismani dell’antichità all’asta on line. Quanto valgono?

Anelli romani con pietre incise, orecchini, gioielli e talismani del nostro passato remoto – tra i quali questi, in fotografia – vanno all’asta in queste ore, on line sul sito internazionale Catawiki . I pezzi sono complessivamente 110. Tante le curiosità nelle vetrine che accolgono questi minuscoli e preziosi oggetti. Forme particolari, usi desueti. E’ bello poterli osservare in una carrellata . Le quotazioni? Pezzo per pezzo troverete le indicazioni e immagini dettagliate. Per vederli e conoscerne il valore di scambio è possibile CLICCARE QUI

