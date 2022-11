Anello medievale bizantino a forma di cuore all’asta on line. Ora offerte ferme a 9 euro

Un anello bizantino in lega d’argento con lunetta a forma di cuore, che regge un intaglio in granato o vetro inciso con fiori e che reca fascia decorata va all’asta in queste ore, on line, sul sito Catawiki . Romantico – ante litteram – il pezzo viene fatto risalire, dalla scheda dell’opera – al periodo medievale, tra il 1200 e il 1400. L’anello – nel momento in cui scriviamo – ha ricevuto offerte per 9 euro e l’asta è senza prezzo di riserva. Non c’è quindi un prezzo base, per l’aggiudicazione, ma esso sarà consegnato a chi ha compiuto l’offerta maggiore, anche se esso dovesse fermarsi a qualche decina di euro. Per vedere tutte le foto, leggere la scheda e osservarlo ingrandito potete CLICCARE QUI

