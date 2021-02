Angelina Jolie, dopo la separazione da Brad Pitt, vende un quadro dipinto da Churchill. La storia

Condividi 22 Condivisioni

Tower of the Koutoubia Mosque. Le torri della moschea di Koutabia, è un quadro storico dipinto da Churchill, che era un ottimo pittore. L’opera fu donata dallo statista inglese a Roosevelt, presidente degli Stati Uniti. Venne poi messa sul mercato, anni dopo, dal figlio di Roosevelt stesso e fu acquistata dagli attori Angelina Jolie e Brad Pitt. Dopo il divorzio, i due ex coniugi devono affrontare nuove vite. Si inserisce pertanto in questo percorso la scelta – da parte della Fondazione della famiglia Jolie – di mettere all’asta il dipinto di Churchill, all’incanto da Christie’s, a Londra, il primo marzo 2021. Il valore dell’opera è stabilito tra un milione e 700mila euro e 2 milioni e 800mila euro. Ma l’esito d’asta potrebbe essere ben maggiore, considerato l’interesse che il dipinto suscita sia tra gli inglesi che tra i collezionisti arabi, che unirebbero un soggetto appartenente al proprio ambiente geografico e antropologico a una firma come quella di Churchill e – ancora – alla lunga permanenza in casa Roosevelt, poi a un buon periodo passato tra i muri di una delle abitazioni di Jolie-Pitt, che lo acquisirono nel 2011. Tutti elementi che conferiscono un valore aggiunto, sul mercato. Churchill fu parzialmente attratto dall’orientalismo, in pittura, anche se forse le sue opere più squillanti e incisive furono quelle dedicate a boschi, laghi e mari europei.

Durante la seconda guerra mondiale, lo statista fu costretto, per gli eccessivi impegni, ad allontanarsi dalla pittura e, secondo gli studiosi, questa sarebbe l’unica opera realizzata durante il conflitto bellico. Churchill l’avrebbe dipinta dopo la conferenza di Casablanca, quando americani e inglesi concertarono l’attacco alla Germania. Roosevelt fu poi ospite di Churchill, nella villa di Marrakech. E fu incantato da luogo e dalla vista che offriva. Per questo Churchill avrebbe deciso di dipingere il paesaggio del Marocco, per farne dono all’alleato.

Possiamo vedere i dipinti e le opere di Churchill e conoscerne la storia di pittore, cliccando sul nostro articolo, qui sotto.