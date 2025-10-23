Antica Roma. Chi era il generale di Brescia che comandava il forte di Vindolanda? I bresciani in Britannia, camerati dei Galli. L’altare brixiano rimasto in Inghilterra

BRESCIA – Dall’autunno britannico, dalle rovine splendide di Vindolanda, giunge una cartolina a Brescia. La cartolina mostra foglie colorate, sotto la collina appiattita, ricca di verde, un tempo occupata dal forte di Vindolanda, Vindolanda e Brixia sono in effetti unite dal ricordo di un comandante bresciano di 1800 anni fa. Quando a Urbicus chiedevano di dove fosse, lui rispondeva, vengo dalla mia casa di Brescia, in Italia. Proprio così. Troviamo questa frase sull’ex voto che lasciò in Britannia. Forse al termine del lungo servizio prestato qui, ai confini del mondo, lasciò un altare in cui ringraziava gli dei. Forse si apprestava a tornare a casa, sano e salvo.

La cartolina del Trust di Vindolanda. L’immagine è stata scattata in queste ore

Questo antico forte romano, situato lungo il Vallo di Adriano nel nord dell’Inghilterra, è stato testimone di secoli di storia e di incontri tra diverse culture. Tra le testimonianze più affascinanti emerse da questo sito, spicca l’altare dedicato da Quintus Petronius Urbicus, un comandante romano originario di Brixia (l’odierna Brescia), la cui presenza e devozione religiosa sono rimaste indelebili.

Vindolanda, conosciuta anche come Chesterholm, era un importante forte romano situato nella provincia di Britannia, nei pressi dell’attuale Bardon Mill, nel Northumberland. Costruito inizialmente in legno e successivamente in pietra, il forte serviva da base militare strategica lungo il Vallo di Adriano, una delle frontiere più settentrionali dell’Impero Romano. Oltre alla funzione difensiva, Vindolanda ospitava una vivace comunità civile composta da soldati, artigiani, commercianti e famiglie, creando un ambiente multiculturale e cosmopolita. Le scoperte archeologiche, tra cui le strutture murarie, i reperti materiali e soprattutto le tavolette di legno incise con inchiostro, costituiscono una delle più ricche fonti epigrafiche per lo studio della vita quotidiana romana, rivelando le comunicazioni ufficiali e private, le attività amministrative e le interazioni sociali all’interno del forte.

Sebbene la maggior parte dei soldati stazionati a Vindolanda provenisse, per un certo periodo, dalle province galliche, non mancavano anche soldati di origine italiana. Questa presenza rifletteva la politica dell’Impero Romano di reclutare soldati da diverse regioni, garantendo così una forza militare etnicamente diversificata e politicamente leale. Tra questi soldati italiani, uno dei più illustri fu Quintus Petronius Urbicus, che, come prefetto della Cohors IV Gallorum, comandava una delle unità ausiliarie più prestigiose dell’esercito romano.

Poco si sa della vita di Quintus Petronius Urbicus al di fuori delle informazioni fornite dall’iscrizione ritrovata a Vindolanda. Tuttavia, alcuni dettagli possono essere dedotti dal testo stesso e da altre fonti epigrafiche. Il suo nome completo, “Quintus Petronius Urbicus”, indica una provenienza dall’Italia, dalla città di Brixia (l’odierna Brescia), come confermato dall’espressione “ex Italia domo Brixia” presente nell’iscrizione. Il termine “domo” suggerisce un’origine familiare stabile nella città, indicando una probabile cittadinanza romana. L’iscrizione menziona anche che Urbicus apparteneva alla tribù Fabia, una delle tribù romane più antiche e prestigiose – a cui erano ascritti i bresciani – che poteva conferirgli un certo status sociale e politico all’interno della gerarchia romana.

Come prefetto della Cohors IV Gallorum, Urbicus aveva il comando di un’unità ausiliaria composta da soldati provenienti dalla Gallia, specialmente dalla Gallia Lugdunensis (Francia). La coorte era una delle più numerose e prestigiose dell’esercito romano, con una forza di circa 600 uomini, tra cui 480 fanti e 120 cavalieri. La sua presenza a Vindolanda testimonia l’importanza strategica del forte e la varietà delle unità militari stazionate nella regione. E’ probabile che gli antenati di Urbicus fossero Galli cenomani, com’erano buon parte dei brixiani. Tra Galli ci si intende. Quindi non si può escludere che egli fosse stato scelto per il comando della coorte gallica e del forte anche per le proprie radici culturali.

L’altare dedicato da Quintus Petronius Urbicus alle divinità è una delle testimonianze più significative della sua presenza a Vindolanda. L’iscrizione recita:

“D(eo) Iovi Optimo Maximo et d(eis) immortalibus et Genio praetorii Q(uintus) Petronius Urbicus, Q(uinti) f(ilius), Fabia tribu, praef(ectus) Coh(ortis) IV Gallorum, ex Italia domo Brixia, votum solvit pro se et suis.”

La traduzione italiana di questo testo è:

“A Giove Ottimo Massimo e agli dèi immortali e al Genio del praetorium (cioè allo spirito, al genius loci che abitava presso l’abitazione del comandante) , Quintus Petronius Urbicus, figlio di Quintus, della tribù Fabia, prefetto della Cohors IV Gallorum, originario di Brixia in Italia, ha adempiuto al suo voto per sé e per i suoi.”

Questa iscrizione, databile tra il 222 e il 235 d.C., fornisce informazioni cruciali sulla carriera di Urbicus e sul suo status sociale. Il fatto che abbia dedicato l’altare a Giove Ottimo Massimo, agli dèi immortali e al Genio del praetorium indica una solenne promessa fatta in cambio di una grazia ricevuta, probabilmente legata alla sua carriera militare o a una specifica missione a Vindolanda. Il voto era una pratica comune nell’antichità, in cui un individuo prometteva di compiere un atto di devozione religiosa in cambio dell’aiuto divino. Nel caso di Urbicus, il voto potrebbe essere stato fatto prima della sua partenza per la Britannia o durante il suo servizio a Vindolanda, e l’adempimento del voto avvenne al termine del suo incarico, come indicato dall’iscrizione. E’ interessante notare come il voto – probabilmente il lungo sacrificio del distacco, in una terra lontana – sia stato compiuto per sé e per i “suoi”. Un voto per sé e i familiari? Un servizio di questo tipo doveva dare lustro e vantaggi all’intera famiglia. Un voto per sé e per i suoi uomini? Non è dato a sapere.

La Cohors IV Gallorum – comandata, in quel periodo, da urbicus, era una delle coorti ausiliarie più prestigiose dell’esercito romano. Composta da soldati provenienti dalla Gallia, specialmente dalla Gallia Lugdunensis, la coorte fu probabilmente fondata dall’imperatore Augusto tra il 30 a.C. e il 14 d.C. La sua prima attestazione documentaria risale al 75 d.C., quando era stazionata in Moesia Inferior. Successivamente, la coorte fu trasferita in Britannia, dove rimase almeno fino al IV secolo. A Vindolanda, la coorte era presente almeno dal 213 d.C., come attestato da una dedica a Caracalla. L’unità era composta da circa 600 uomini, di cui 480 fanti e 120 cavalieri, e la sua presenza a Vindolanda testimonia l’importanza strategica del forte e la varietà delle unità militari stazionate nella regione.

La presenza di soldati originari di Brescia a Vindolanda è significativa. Oltre a Quintus Petronius Urbicus, altri soldati brixiani potrebbero aver servito nella coorte, contribuendo alla sua composizione multietnica. Questa diversità rifletteva la politica dell’Impero Romano di reclutare soldati dalle province per garantire la lealtà e l’efficacia delle forze armate. In particolare, la presenza di soldati brixiani nella Cohors IV Gallorum potrebbe essere legata alle origini galliche della città di Brescia: secondo alcune fonti storiche, Brescia era abitata da popolazioni di origine gallica, come i Cenomani, che avevano stabilito legami con Roma fin dal periodo della Seconda Guerra Punica. Questi legami potrebbero aver facilitato l’integrazione dei brixiani nell’esercito romano e la loro presenza in unità come la Cohors IV Gallorum.

L’altare dedicato da Quintus Petronius Urbicus a Vindolanda non è solo un reperto archeologico, ma una finestra sulla vita di un soldato romano del III secolo. Esso ci racconta della devozione religiosa, della multiculturalità dell’esercito romano e del legame tra le province italiane e le lontane terre britanniche. Tra le rovine silenziose, l’altare di Urbicus continua a parlare di un passato lontano, di un uomo che, originario di Brescia, seppe lasciare una traccia indelebile nei confini dell’Impero.