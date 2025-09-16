Antichi romani anche qui! Gli scavi, prima della pala della ruspa. Tombe, corredi, pozzi, oggetti in vimini resti bimillenari vengono alla luce in Cumbria. Cosa c’era qui?

ROMA E L’IMPERO – Lungo la moderna A66 Northern Trans-Pennine, tra Penrith e Scotch Corner, si svolge un viaggio straordinario nel tempo. I lavori di ammodernamento del Regno Unito, oltre a migliorare la viabilità contemporanea, hanno permesso agli archeologi di Oxford Archaeology e Cotswold Archaeology di riportare alla luce tracce millenarie di presenza umana: dai primi pionieri postglaciali fino agli insediamenti romani della Britannia settentrionale.

Questi scavi ci ricordano che la A66 non è soltanto un’arteria stradale, ma un filo conduttore che, per oltre dodicimila anni, ha collegato comunità, culture e economie.

Antichi pionieri nei paesaggi in cambiamento

Dai cacciatori-raccoglitori ai primi coltivatori dei Pennini

Nei pressi di Brough, nella valle dell’Upper Eden, utensili in pietra risalenti alla fine dell’ultima era glaciale testimoniano i primi abitanti dei Pennini Settentrionali. Mentre i ghiacciai si ritiravano, gruppi di cacciatori-raccoglitori esploravano terre aperte, trovando cibo e costruendo ripari. La Gran Bretagna era ancora collegata all’Europa continentale tramite il Doggerland, una terra di paludi e colline che si estendeva dalla Danimarca al nord dell’Inghilterra.

Le lame di selce e le punte di lancia rinvenute suggeriscono che i primi esploratori provenissero dal Doggerland o dall’odierna Danimarca, portando con sé tecniche di caccia e raccolta già consolidate.

Successivamente, circa 6.000 anni fa, utensili simili documentano la transizione verso una vita agricola, segnando la nascita delle prime comunità stanziali. Questi reperti rivelano come le vie naturali tra le colline continuassero a guidare i movimenti umani e lo scambio culturale.

La Cumbria ai tempi dei Romani

Dalle colline glaciali ai forti e vicus, un territorio integrato nell’Impero

La Cumbria, situata nel nord-ovest dell’Inghilterra tra Scozia e Lancashire, era caratterizzata da un paesaggio montuoso e vallivo, con un clima temperato oceanico, inverni freddi e umidi e estati miti. Le valli dell’Eden e del Caldew, insieme ai pendii dei Pennini, fornivano risorse naturali preziose e collegamenti strategici.

Durante l’epoca romana, la Cumbria costituiva un territorio strategico e dinamico: non densamente popolato, ma fondamentale per la difesa del nord, per l’approvvigionamento agricolo e per la mobilità lungo le vie imperiali. Le comunità locali furono integrate in un sistema che combinava fortezza militare, vicus civile e rete commerciale collegata con tutto l’Impero.

Le principali città e insediamenti romani includevano:

Brougham (Brocavum): nodo militare e civile lungo la A66;

nodo militare e civile lungo la A66; Carlisle (Luguvalium): centro urbano e amministrativo;

centro urbano e amministrativo; Brough: importante per i collegamenti fluviali e terrestri lungo la valle dell’Eden.

Più che il Vallo di Adriano: Brougham e la vita quotidiana romana

Un vicus attivo, tra commercio, artigianato e prestigio imperiale

Gli scavi di Oxford Archaeology e Cotswold Archaeology hanno rivelato che Brougham non era solo un avamposto militare, ma un centro vivace. Resti di edifici civili, pavimenti in pietra, focolari, pozzi rivestiti in pietra e fosse in vimini raccontano la quotidianità dei suoi abitanti: famiglie, artigiani, commercianti e militari coesistevano in un ecosistema urbano-rurale ben strutturato.

Tra i reperti più significativi:

Ceramiche di Samia , importate dalla Gallia, indicanti collegamenti commerciali e status sociale;

, importate dalla Gallia, indicanti collegamenti commerciali e status sociale; Scarpe di cuoio e utensili agricoli , testimoni di vita domestica e lavoro quotidiano;

, testimoni di vita domestica e lavoro quotidiano; Pozzi e cisterne , a dimostrazione di una gestione sofisticata delle risorse idriche;

, a dimostrazione di una gestione sofisticata delle risorse idriche; Edifici e spazi di lavoro, che raccontano organizzazione sociale e gerarchie.

La strada romana rinvenuta lungo la A66 conferma l’importanza strategica del sito, collegando Brocavum con Luguvalium (Carlisle), Eboracum (York) e altri centri settentrionali. Questo percorso non serviva solo a scopi militari, ma era vitale per commercio, mobilità e scambio culturale.

I ritrovamenti confermano che la Cumbria romana era integrata nell’Impero, con una popolazione attiva e collegata, capace di coniugare esigenze militari, economiche e civili in un territorio apparentemente marginale ma di grande rilevanza strategica.

La strada che unisce millenni

La A66 come filo conduttore tra preistoria, agricoltura e romanità

Gli scavi lungo la A66 permettono di vedere la strada non solo come infrastruttura moderna, ma come arteria millenaria, che ha guidato il movimento umano dai primi pionieri postglaciali ai commercianti e artigiani romani. Ogni curva e ogni valle raccontano storie di adattamento, mobilità e scambio culturale, confermando l’importanza dei corridoi naturali tra i Pennini Settentrionali.

Questa visione integrata di preistoria e romanità invita a osservare il paesaggio con occhi nuovi: dai primi utensili di selce fino alle ceramiche importate, la Cumbria e la A66 sono testimoni di una storia millenaria, stratificata e vibrante.