Anticipazioni | «Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio»: il padre di Artemisia e il genio che conquistò le corti d’Europa in mostra a Torino

Dalle corti d’Europa alle Sale Chiablese

Una grande mostra racconta la vita errante e luminosa di Orazio Gentileschi, pittore raffinato e cosmopolita, padre della celebre Artemisia.

Cosa succede quando un pittore del Seicento attraversa mezza Europa portando con sé la luce di Caravaggio e la grazia del Rinascimento?

Nasce la storia di Orazio Gentileschi, artista toscano capace di affascinare re, regine e duchi, che i Musei Reali di Torino celebrano con la mostra “Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio”, allestita dal 22 novembre 2025 al 3 maggio 2026 nelle Sale Chiablese, in collaborazione con Arthemisia.

Orazio Gentileschi, Annunciazione, 1623. Olio su tela, 289×198 cm. Torino, Musei Reali – Galleria Sabauda

Curata da Annamaria Bava (Musei Reali di Torino) e Gelsomina Spione (Università di Torino), l’esposizione accompagna il pubblico in un viaggio tra le tappe artistiche e umane del maestro, protagonista della pittura seicentesca italiana. Il percorso mette in luce i suoi rapporti con i grandi committenti dell’epoca — da Carlo Emanuele I di Savoia a Maria de’ Medici, da Filippo IV di Spagna a Carlo I d’Inghilterra — e con i centri artistici più vivaci, da Roma a Genova, da Parigi a Londra.

Il padre di Artemisia

Orazio fu anche il padre e il maestro di Artemisia Gentileschi, una delle prime pittrici professioniste della storia dell’arte e tra le figure più ammirate del Seicento. Fu lui a introdurla alla pittura, formandola nel suo atelier romano e trasmettendole la tecnica luministica appresa da Caravaggio.

I due lavorarono insieme in più occasioni, fino all’ultimo periodo londinese, quando Artemisia raggiunse il padre alla corte di Carlo I d’Inghilterra. È un legame artistico e umano profondo: un dialogo di sguardi e pennelli che attraversa generazioni, unendo l’eleganza paterna alla forza drammatica della figlia.

Orazio Gentileschi, Giuditta e Abra con la testa di Oloferne, 1621 – 1624 circa. Olio su tela, 123×142 cm. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca

I capolavori in mostra

Fulcro della rassegna sarà la monumentale “Annunciazione”, realizzata nel 1623 per il duca di Savoia: un capolavoro assoluto della pittura di Orazio, che ritorna a Torino in dialogo con opere provenienti da collezioni private e dai maggiori musei europei, come il Louvre, il Prado e la Pinacoteca Vaticana.

Il tema del viaggio diventa così chiave di lettura della vita di Gentileschi: un pittore che seppe adattarsi ai linguaggi e ai gusti delle corti, senza mai perdere la propria poetica limpida e misurata. Un artista capace di fondere il rigore toscano con la luce teatrale del caravaggismo, aprendo la strada a un dialogo internazionale dell’arte italiana.

Chi era Orazio Gentileschi

Nato a Pisa nel 1563, Orazio Gentileschi iniziò la sua carriera a Roma, dove divenne amico e seguace di Caravaggio. Il suo stile, caratterizzato da colori puri e figure sospese in una luce cristallina, univa realismo e grazia rinascimentale. Dopo aver lavorato a Genova e Parigi, fu invitato a Londra, dove divenne pittore di corte di Carlo I d’Inghilterra. Qui trascorse gli ultimi anni di vita, morendo nel 1639.

Fu uno dei pochi artisti italiani a godere di un successo europeo già in vita, riconosciuto da sovrani e collezionisti per l’eleganza senza tempo della sua pittura.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio

Date: 22 novembre 2025 – 3 maggio 2026

Luogo: Sale Chiablese, Musei Reali di Torino

A cura di: Annamaria Bava e Gelsomina Spione

Organizzazione: Musei Reali di Torino e Arthemisia