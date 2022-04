Antico Teatro di Tindari. Tutti al lavoro per far riemergere pienamente la struttura

Il teatro di Tindari sorge in provincia di Messina. Fu costruito in forme greche alla fine del IV secolo a.C. ricavando la struttura per il pubblico sulle pendici di una collina e in seguito rimaneggiato in epoca romana, con una nuova decorazione e l’adattamento a sede per i giochi dell’anfiteatro. Dal 1956 vi ha sede un festival artistico che annovera tra le manifestazioni danza, musica, e teatro.

