Archeologi della Soprintendenza del Mare identificano in Sicilia rarissimo aereo inglese, affondato 80 anni fa

“Il relitto – spiega la Soprintendenza del Mar – riveste un grande valore storico e simbolico almeno per due aspetti, il primo dei quali è relativo alla sua rarità, non essendo ad oggi nota l’esistenza di velivoli Martin Baltimore in ottimo stato sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale e ai successivi smantellamenti: in pochi musei esiste infatti solo qualche pezzo di aerei simili e in Grecia vi è un esemplare ma semidistrutto. Il secondo aspetto non può prescindere dal suo eccezionale stato di conservazione, dovuto a diverse fortuite circostanze; un ammaraggio morbido a motori spenti (testimoniato dall’integrità della struttura e dalle eliche posizionate dal pilota, prima dell’ammaraggio, in posizione perfettamente a bandiera), la profondità del relitto sostanzialmente inaccessibile con l’utilizzo di attrezzature sportive, la pesca a strascico non intensiva condotta in quel tratto di mare e, in ultimo, la relativa distanza dell’isola di Linosa dai grandi flussi turistici. Si può quindi affermare che ad oggi non risulta segnalato un relitto aeronautico della II Guerra Mondiale così ben conservato nei mari siciliani”.

IDENTIFICATO A 85 METRI DI PROFONDITÀ NEI FONDALI DELL’ISOLA DI LINOSA IL RELITTO DI UN AEREO DELLA II GUERRA MONDIALE “Quello che dall’inizio si è ipotizzato potesse essere un aerosilurante Bristol Beaufort, in attesa di ulteriori indagini storiche e soprattutto di prospezioni subacquee effettuate da altofondalisti, a 80 anni esatti dall’ammaraggio e dall’affondamento si è rivelato essere il Martin Baltimore AG699 del 69 sq. della RAF, partito alle ore 12,45 del 15 giugno 1942 dall’aeroporto di Luqa a Malta per osservare il traffico navale nella zona di Pantelleria, interessata proprio in quei giorni dalla “battaglia di Mezzo Giugno” che vide le forze dell’Asse contrastare efficacemente l’operazione “Harpoon”.”. La comunicazione viene in queste ore dalla Soprintendenza del mare, un nucleo speciale, creato in Sicilia, per l’archeologia subacquea.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis