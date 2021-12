Archeologi trovano un proiettile di piombo di 2100 anni fa “firmato” da Zeus. Com’erano utilizzate le ghiande micidiali

I tiri erano in effetti micidiali. Le ferite lacero-contuse provocate dalle ghiande di piombo potevano essere devastanti. Con alcuni tipi di fionda i colpi potevano arrivare a una distanza di 400 metri dal punto di tiro. I frombolieri più abili furono, nella storia, i giovani di Rodi e gli abitanti delle isole Baleari. Questi ultimi vennero ampiamente utilizzati come mercenari dai siracusani, dai cartaginesi e infine dai Romani, che arrivarono a costituire intere coorti di frombolieri. I frombolieri delle Baleari andavano in battaglia, tenendo al collo tre tipi di frombola, che potevano essere scelti per tiri ravvicinati o per lanci a lungo o medio raggio. Sempre al collo, tenevano le corde di una bisaccia che conteneva i proiettili. Si racconta che l’abilità dei Balearici dipendesse dal fatto che i bambini venivano addestrati sin dalla tenera età dai padri, che ponevano un tozzo di pane su un muretto. Il pane poteva essere raccolto e mangiato dai bambini solo quando era stato colpito. Un altro interessante ritrovamento di proiettili antichi – in questo caso romani – è avvenuto nelle scorse settimane. Le immagini e la vicenda sono nel nostro articolo, qui sotto. Per leggerlo si clicca sull’immagine.

