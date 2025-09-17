Archeologia. C’è un uomo che guarda. Gli archeologi scoprono nel terreno un volto che scruta. Ha 5.000 anni. Soggetto animato od oggetto inanimato? Rispondono gli studiosi

Un frammento di vaso preistorico, modellato con sembianze umane, è stato portato alla luce nel cuore dell’Anatolia. La scoperta, avvenuta nel sito di Gökhöyük, provincia di Konya, getta nuova luce sul simbolismo rituale delle comunità dell’antica età del bronzo, rivelando quanto la rappresentazione del volto fosse già un elemento sacro e identitario nella vita quotidiana.

Una scoperta che intreccia riti e memoria

il volto umano come immagine sacra nella ceramica

Il frammento, decorato con occhi a mandorla, sopracciglia arcuate e naso prominente, è stato rinvenuto durante la terza campagna di scavi diretta dal professor associato Ramazan Gündüz, dell’Università di Selçuk.

Secondo l’archeologo, si trattava di un vaso cerimoniale: non un semplice contenitore domestico, ma un oggetto destinato a rituali, impregnato di significati religiosi e simbolici.

Le prime analisi collocano il reperto all’antica età del bronzo, circa 5.000 anni fa. La conferma definitiva giungerà dalle indagini al radiocarbonio, ma già ora la scoperta testimonia la complessità delle comunità che abitarono la pianura di Konya.

Gökhöyük, un archivio vivente di civiltà

dai primi villaggi neolitici all’età del ferro

Il tumulo di Gökhöyük, esteso su circa 5 ettari e situato a pochi chilometri da Seydişehir, è noto dal 1950, quando fu identificato da James Mellaart, l’archeologo che fece conoscere al mondo Çatalhöyük.

Dopo una prima stagione di scavi fra il 2002 e il 2005, il sito è rimasto inattivo per quasi vent’anni, fino alla ripresa nel 2023 nell’ambito del progetto “Patrimonio per il Futuro”, promosso dal Ministero turco della Cultura e del Turismo.

Oggi Gökhöyük appare come un laboratorio privilegiato per seguire sette millenni di storia, dal Neolitico (7000 a.C.) all’Età del Ferro (1000 a.C.), senza interruzioni.

Gli oggetti che respirano

dal manufatto al soggetto con anima

Per comprendere davvero la portata di un frammento come quello di Gökhöyük, occorre sospendere il nostro sguardo moderno, figlio della razionalità cartesiana, che divide nettamente tra ciò che è animato e ciò che non lo è. Nel mondo antico questa distinzione era molto più sfumata: strumenti, armi e oggetti d’uso quotidiano non erano semplici “cose”, ma entità vive, immerse in un tessuto simbolico che conferiva loro una personalità, un carattere, persino un destino.

L’ascia di pietra levigata, la punta in ossidiana o il vaso con volto umano non erano oggetti muti. Essi partecipavano alla vita della comunità come soggetti attivi, in grado di proteggere, ferire, nutrire, trasmettere messaggi al mondo degli dèi e degli antenati. L’uomo antico non si circondava di utensili inerti: viveva con compagni dotati di un’anima, di un potere che ne superava la funzione pratica. “E’ la differenza che un tra soggetto animato come questo (dotato di una propria personalità, di una propria autonoma operatività nel campo magico-spirituale, di una propia anima) – dice Maurizio Bernardelli Curuz – ed oggetto inanimato della cultura moderna. Due concetti sui quali dovremmo meditare un istante, mentra veniamo travolti dal fiume inanimato del consumismo globalista”.

Il manufatto come entità autonoma

un interlocutore del sacro e del quotidiano

Un vaso cerimoniale decorato con un volto non “raffigurava” soltanto un essere umano: era esso stesso un volto, un’entità con cui instaurare un dialogo. L’artigiano non creava, ma liberava la forma già contenuta nell’argilla o nella pietra, restituendo vita a ciò che era rimasto imprigionato.

Questa visione animata del manufatto si ritrova in molte culture: gli scudi micenei con occhi apotropaici, i coltelli di bronzo egizi deposti nelle tombe come protettori, le statuette votive mesopotamiche che “guardavano” al posto del devoto. Ogni oggetto era un attore, partecipe del destino della comunità e del singolo individuo.

Il contrasto con l’idea moderna

dall’anima incorporata alla materia neutrale

L’epoca moderna, con il suo processo di razionalizzazione e industrializzazione, ha spezzato questo legame. Oggi chiamiamo “oggetti” gli utensili, privandoli di identità e riducendoli a meri strumenti. Una spada è un’arma, un vaso un contenitore, un sigillo un marcatore. Ma questa è una semplificazione che non apparteneva alle culture preistoriche: per loro, ogni manufatto era un soggetto che respirava nello spazio del sacro.

Recuperare questa prospettiva non significa abbandonare la precisione scientifica, ma arricchirla: ci permette di comprendere perché un frammento di ceramica con volto umano poteva assumere un valore centrale nella vita rituale, perché una punta di ossidiana era più di un’arma, perché un sigillo non era un “oggetto burocratico” ma il custode di un’identità.

Altri reperti dalla quotidianità alla ritualità

statuette, strumenti e sigilli di 7.000 anni fa

Accanto al frammento con volto umano, gli archeologi hanno rinvenuto statuette animali, sigilli a stampo, punte di freccia in ossidiana e asce di pietra levigata.

Le punte in ossidiana, affilate come lame moderne, erano strumenti da caccia e da guerra; le asce servivano per il legno e la costruzione. Le statuette e i sigilli, invece, alludono a una dimensione sociale e rituale: segni di un insediamento stabile, organizzato e con una cultura materiale complessa.

“Gökhöyük – spiega Gündüz – non era un accampamento provvisorio, ma una comunità fiorente, con artigianato, rituali e tradizioni ben radicate”.

Un sito chiave per l’Anatolia

la pianura di Konya come culla di civiltà

La caratteristica che rende unico Gökhöyük è la continuità degli insediamenti: pochi siti in Anatolia mostrano una stratigrafia così estesa e senza interruzioni. Questa peculiarità lo trasforma in un archivio storico vivente, essenziale per comprendere l’evoluzione culturale delle popolazioni anatoliche.

Gli studiosi ritengono che il tumulo diventerà presto un punto di riferimento internazionale per lo studio della preistoria anatolica, al pari di Çatalhöyük e altri grandi centri.

Guardando avanti

le future campagne e l’eredità simbolica del frammento

Le prossime stagioni di scavo potranno restituire nuovi manufatti rituali. Ogni oggetto aggiungerà tasselli al mosaico culturale di Gökhöyük e aiuterà a comprendere come le prime comunità umane vedevano se stesse, la natura e il divino.

Per ora, il frammento dal volto umano resta un testimone silenzioso ma potente: un oggetto capace di attraversare cinquemila anni, ricordandoci che l’uomo, anche nelle società più antiche, cercava nel volto una forma di identità, di sacralità e di appartenenza.

Credito immagini: Abdullah Doğan/AA