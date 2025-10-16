Archeologia dei sapori. Studio dello yogurt di formiche balcanico. Come si produce? Perchè fermenta? Come si comporta il latte? Un’antica tradizione rivisitata dalla scienza

Nel cuore dei Balcani e della Turchia, esiste una tradizione culinaria quasi dimenticata: la preparazione dello yogurt utilizzando le formiche. Questa pratica, tramandata oralmente di generazione in generazione, è stata oggetto di un’affascinante ricerca condotta dalla microbiologa Leonie J. Jahn dell’Università Tecnica della Danimarca, in collaborazione con chef del ristorante stellato The Alchemist di Copenaghen. Lo studio, pubblicato sulla rivista iScience, ha rivelato come le formiche possano svolgere un ruolo cruciale nella fermentazione del latte, trasformandolo in uno yogurt ricco di sapori, aromi e biodiversità microbica.

Per comprendere appieno questa tradizione, il team di ricerca si è recato in un villaggio bulgaro, dove uno dei membri del gruppo vive, per apprendere direttamente dai locali il procedimento tramandato oralmente. Secondo le testimonianze, la ricetta prevede l’impiego di Formica rufa, la formica rossa, comune nella regione.

Il processo consiste nell’aggiungere quattro formiche vive a un barattolo di latte crudo caldo, coprire il contenitore con una garza e lasciarlo fermentare all’interno di un formicaio, sfruttando il calore e l’umidità dell’ambiente. I locali spiegano che il movimento delle formiche, la loro secrezione di acido formico e le interazioni con il latte caldo sono fondamentali: ogni variazione, anche minima, può alterare il gusto e la consistenza dello yogurt.

I ricercatori hanno anche osservato pratiche alternative: l’uso di formiche congelate o disidratate non produceva fermentazione, evidenziando che le formiche vive sono essenziali per l’attivazione dei processi microbici.

Analizzando il microbioma del prodotto, il team ha scoperto che le formiche contribuiscono con acido formico, che favorisce la coagulazione, e con acido lattico e acetico, che accelerano la fermentazione.

Un elemento sorprendente è la presenza del batterio Fructilactobacillus sanfranciscensis, normalmente associato al lievito madre, che prolifera nel latte e contribuisce all’acidificazione. I batteri introdotti dalle formiche e dall’ambiente del formicaio interagiscono con le proteine del latte, producendo enzimi proteolitici che modificano la consistenza dello yogurt e conferiscono un gusto più complesso rispetto agli yogurt industriali.

Inoltre, la ricerca ha evidenziato come l’insieme dei piccoli dettagli tradizionali – dal numero di formiche al tipo di latte e al tempo di fermentazione – abbia un impatto diretto sulla sicurezza e sul sapore del prodotto finale, dimostrando la saggezza intrinseca delle pratiche culinarie tramandate oralmente.

L’importanza della biodiversità microbica

A differenza degli yogurt industriali, che utilizzano solo pochi ceppi batterici selezionati, lo yogurt di formiche presenta una comunità microbica complessa e altamente variabile, influenzata da fattori locali, stagionali e familiari.

Questa biodiversità non solo arricchisce aromi e texture, ma introduce anche potenziali attività enzimatiche benefiche che possono modificare il profilo proteico del latte. Lo studio ha dimostrato come l’olobionte della formica rossa faciliti la proliferazione di batteri lattici e acetici, rendendo possibile una fermentazione naturale che integra sapori unici e proprietà nutrizionali aggiuntive.

I ricercatori hanno collaborato con il ristorante The Alchemist di Copenaghen, noto per la cucina sperimentale, per trasformare lo yogurt di formiche in esperienze gastronomiche moderne. Tra le creazioni, spiccano il “ant-wich”, un sandwich gelato a base di yogurt fermentato con formiche, e formaggi innovativi, realizzati sfruttando le proteasi naturali della fermentazione.

Questa collaborazione ha evidenziato come le pratiche tradizionali possano ispirare nuove creazioni culinarie, combinando antiche conoscenze con approcci scientifici moderni. Il risultato è uno yogurt innovativo, sicuro e ricco di biodiversità, in cui scienza, cultura e gastronomia si intrecciano in maniera unica.

Considerazioni etiche e future prospettive

Nonostante i risultati promettenti, è necessario considerare le implicazioni etiche e ambientali. Le formiche, come altri insetti, possono ospitare batteri patogeni, richiedendo una gestione attenta per la produzione sicura di yogurt. Inoltre, la raccolta in natura potrebbe avere effetti sugli ecosistemi locali.

Tuttavia, lo studio apre interessanti prospettive: esplorare altre fonti di biodiversità microbica naturale, come radici, pigne o insetti diversi, potrebbe offrire alternative sostenibili ai processi industriali, valorizzando le tradizioni culturali senza compromettere l’ambiente.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’articolo scientifico originale pubblicato su iScience: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)01856-5