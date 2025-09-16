Archeologia. Emozione. In un’azienda vinicola trovano la stele funebre di un cavaliere romano del I secolo a. C. Chi era? A che Legione apparteneva? Come si chiamava? Restano dettagli sulla sua vita? Rispondono gli esperti

Un’iscrizione di Zamora rivela lo schieramento delle truppe ausiliarie nel I secolo d.C.

La scoperta inattesa in una cantina

Un rinvenimento fortuito, avvenuto in una cantina vinicola di Fuente Encalada, nella provincia di Zamora, ha offerto agli studiosi un documento epigrafico di portata straordinaria. Si tratta di una stele funeraria in quarzite, databile al I secolo d.C., dedicata a un cavaliere dell’Ala Augusta, un’unità ausiliaria di cavalleria legata all’esercito romano.

La lastra, reimpiegata come materiale da costruzione, è stata recuperata e studiata da Juan José Palao Vicente (Università di Salamanca) e Jorge Sánchez-Lafuente Pérez (Università di León). La datazione è stata stabilita grazie all’analisi paleografica: l’assenza della formula “Dis Manibus” – tipica delle epigrafi di epoca più tarda – conferma un inquadramento cronologico in età giulio-claudia (27 a.C. – 68 d.C.).

Un cavaliere romano con tre nomi

La più antica testimonianza in Hispania di un ausiliario cittadino

Il testo epigrafico, seppur frammentario, restituisce un’informazione cruciale. La prima riga menziona “C(aius) Iulius […]mnus”, un individuo dotato dei tria nomina tipici del cittadino romano. Seguono le indicazioni della sua appartenenza all’“eq(ues) / al(ae) Aug(ustae)”, ovvero cavaliere dell’Ala Augustea. Da ciò si ipotizzare che il cavaliere appartenesse a un classe socialmente medio-alta mentre la pprovenienza da una Legio augusteoìa che aveva giurato fedeltà agli imperatori induce a pensare che venisse daai territori che figuravano alleati “d’acciaio” dei Romani: la Gallia. Divenuti tali grazie anche all’alto grado di compatibilità culturale ma anche parchè già nelle aree “italiche” culture galliche erano presenti, diffusamente nell’Italia settentrionale.

Questo elemento rovescia un paradigma consolidato: gli auxilia (cioè le truppe ausiliare appartenenti agli alleati – erano tradizionalmente formati da peregrini, cioè soldati che non avevano ricevuto la nomina di cittadini dell’Impero romano, ricomiscimento non facilissimo da ottenere.. Qui, invece, abbiamo la più antica attestazione di un cittadino romano in un reparto ausiliario attivo nella penisola iberica. Una circostanza che conferma come l’accesso alla cittadinanza potesse avvenire già in età precoce, forse per meriti militari del padre, oppure come incentivo al servizio.

Il cognomen dell’uomo termina in “-mnus” e, secondo gli studiosi, potrebbe collegarsi a nomi di origine celtica come Crummus, Esummus o Exommus. Un dettaglio che riflette la componente etnica delle truppe, reclutate in parte in Gallia e nelle province limitrofe.

L’Ala Augusta e il mistero del suo accampamento

Tra Clunia, Petavonium e l’alto Duero

La collocazione geografica della stele, a soli 2,5 km dal grande accampamento romano di Petavonium (Rosinos de Vidriales), sede della Legio X Gemina, apre un enigma storiografico.

Due le ipotesi formulate:

fosse acquartierata accanto alla Legio X Gemina, condividendo strutture e logistica; oppure che disponesse di un proprio campo, autonomo ma situato nelle immediate vicinanze.

La prima possibilità, benché insolita, non è da escludere: le legioni non occupavano mai totalmente i loro castra, e spesso lasciavano spazio a contingenti ausiliari. In questo scenario, cavalleria e fanteria ausiliaria avrebbero convissuto con le legioni, dando vita a una macchina bellica flessibile e integrata.

Un’unità mobile e d’élite

Origini galliche e spostamenti in Hispania

L’Ala Augusta, identificata con l’Ala I Augusta Gallorum ciuium Romanorum, fu probabilmente reclutata in Gallia – forse tra i Tungri – sotto Augusto. La nuova epigrafe consente di retrodatare la sua presenza in Hispania, anticipandola rispetto alle poche testimonianze finora note:

il Patto di Clunia del 40 d.C.,

del 40 d.C., un’iscrizione da Añavieja (Soria),

un’altra da Coria (Cáceres).

Il servizio dell’unità potrebbe essere iniziato già durante le guerre cantabriche (29–19 a.C.), o in seguito agli sconvolgimenti dell’inizio del I secolo d.C., come la rivolta illirica (6–9 d.C.) e la disfatta di Varo.

Una guarnigione in continuo movimento

La mobilità delle truppe ausiliarie romane in Hispania

La scoperta conferma l’idea di un esercito romano iberico altamente dinamico. Le unità si spostavano in funzione delle esigenze strategiche. La partenza della Legio III Macedonica da Herrera de Pisuerga intorno al 40 d.C. e della Legio X Gemina nel 63 d.C. comportò inevitabilmente la ridistribuzione delle forze ausiliarie.

L’iscrizione di Fuente Encalada dimostra che l’Ala Augusta ebbe un ruolo chiave in questi movimenti: dapprima legata al nord-ovest e a Petavonium, fu poi probabilmente trasferita nell’alto Duero, fino alla definitiva destinazione in Mauretania Tingitana sotto i Flavi.

Un tassello per riscrivere la storia

Gaio Giulio Immuno e il volto della romanizzazione

Il cavaliere ricordato dalla stele – Gaio Giulio Immuno – rappresenta un frammento di storia personale, ma anche un nodo cruciale della storiografia militare. La sua iscrizione documenta il carattere fluido e mutevole del dispositivo romano, e mostra come la cittadinanza, i nomi, le origini etniche e i legami tra legioni e auxilia contribuissero alla lenta ma costante romanizzazione della Hispania.

Un cavaliere gallico alla corte delle legioni

Origini, reclutamento e mobilità delle truppe

Lo scavo a coda di rondine che vediamo al centro – e che ha eliinato lettere dell’epigrafe, fu originato da un adatttamento della pietra a nuovi fini, costruttivi

L’Ala Augusta era una delle unità più prestigiose, formata in Gallia sotto Augusto, forse tra i Tungri. Se Immunus era di origine gallica, il suo nome lo testimonia: una romanizzazione onomastica che affonda le radici nella fedeltà delle tribù galliche a Cesare e Ottaviano.

Il cavaliere poteva essere stato reclutato in giovane età, all’inizio del I secolo d.C., e inviato in Hispania in un momento cruciale:

(29–19 a.C.), per consolidare il dominio romano nel nord-ovest; oppure attorno al 6–9 d.C., in coincidenza con la rivolta illirica e la disfatta di Varo, quando molte truppe furono spostate nelle province.

Il servizio degli ausiliari durava più di 25 anni. Immunus, quindi, potrebbe aver trascorso gran parte della vita in Hispania, vivendo accanto alle legioni ma mantenendo l’identità di cavaliere in un’unità mobile, destinata a cambiare sede più volte.

Petavonium e l’enigma dell’accampamento

Convivere con la Legio X Gemina o avere un campo autonomo?

La stele è stata rinvenuta a soli 2,5 chilometri dal grande campo di Petavonium (Rosinos de Vidriales), sede della Legio X Gemina. Da qui nasce un interrogativo: l’Ala Augusta condivideva lo stesso accampamento della legione, o disponeva di una base propria, poco distante?

Gli studiosi propongono due scenari. Nel primo, l’ala era integrata con la legione, approfittando degli spazi liberi del castrum. Nel secondo, aveva un insediamento autonomo ma prossimo a Petavonium, garantendo un’azione congiunta. In entrambi i casi, Immunus viveva in un ambiente in cui cavalleria e fanteria collaboravano strettamente, sotto il segno delle aquile legionarie.

Un uomo, una stele, una vita

Identità e memoria di Gaio Giulio Immunus

Chi era davvero questo cavaliere? Possiamo immaginarlo giovane, con un background gallico, figlio di un veterano premiato con la cittadinanza. Arruolatosi per servire Roma, visse lontano dalla sua terra, nelle pianure della Meseta spagnola. Partecipò alle marce, agli addestramenti, forse a campagne militari al fianco della Legio X Gemina.

Morì in servizio, ancora in giovane età, se la comunità militare ritenne di erigere per lui una stele. Le ultime linee, frammentarie, potrebbero ricordare un commilitone che lo onorò con la sepoltura: segno di fraternità tra soldati. Non conosciamo il suo volto, ma sappiamo il suo nome, la sua cittadinanza, la sua unità. E questo basta a restituirgli un’identità.

Una tessera per il mosaico della romanizzazione

L’impatto della scoperta sulla storia della Hispania

La stele di Immunus è molto più di un documento isolato. Essa:

anticipa la presenza di cittadini negli auxilia ;

; testimonia la mobilità delle truppe e la flessibilità dello schieramento romano;

mostra come la cittadinanza e i nomi latini si diffusero fra le élite provinciali;

illumina i rapporti tra legioni e unità ausiliarie nel cuore della Meseta.

Grazie a questa iscrizione, comprendiamo che l’esercito romano in Hispania era dinamico e mutevole, pronto a redistribuire reparti e a integrare soldati di diversa provenienza. Immunus, con la sua identità ibrida – cittadino romano, ma di origine gallica, soldato in terra ispanica – è l’emblema stesso della romanizzazione.

Fonti