Archeologia. Il silenzio spezzato della penisola. Resti di edifici antichi sotto le zolle. Scaviamo. Ecco cosa emerge

Per due settimane, la consueta calma della penisola di Stülper Huk, lambita dalle acque del fiume Trave e incastonata a metà strada tra Lubecca e Travemünde, si è trasformata in un cantiere dell’archeologia. Le voci dei ricercatori, il fruscio delle spazzole sulla terra e il ritmico lavoro delle pale hanno rotto l’isolamento di questo promontorio che, per secoli, aveva custodito i suoi segreti.

Sotto la guida del dott. Felix Rösch, archeologo subacqueo del Dipartimento di Archeologia e Conservazione dei Monumenti di Lubecca, e del dott. Till Kühl, dell’Università di Kiel, un’équipe di studenti e specialisti ha messo in luce i resti di un insediamento fortificato della tarda età del Ferro. Una scoperta che obbliga a ripensare l’intera cronaca delle origini di Lubecca, retrodatandone il ruolo strategico a ben prima dell’epoca medievale. L’area attorno all’attuale Lübeck era abitata da popolazioni germaniche fin dai tempi antichi (tardo periodo preromano). Successivamente, attorno al VII–VIII secolo d.C. si registrano insediamenti Slavi (confederazione degli Obotriti) che costruirono il centro di Liubice, presso la confluenza del fiume Schwartau con il Trave. Possiamo dire che, al tempo dei Romani, Lubecca non era romana, ma viveva al margine del mondo romano, beneficiando degli scambi e al tempo stesso rimanendo in un’area di conflitti tribali, dove i nemici principali erano tanto esterni (Roma come minaccia o come preda) quanto interni (le altre tribù germaniche).

Un fortilizio tra fiume e collina

L’altura dell’Hirtenberg come baluardo

Fulcro degli scavi è l’Hirtenberg, rilievo naturale che si affaccia sul Trave. Da tempo gli archeologi sospettavano che i visibili argini e fossati celassero un sistema difensivo, ma la funzione restava avvolta da ipotesi discordanti: c’era chi immaginava un precursore medievale di Travemünde, chi addirittura una dogana.

Sotto la tenda, nell’area di scavo dal quale emergono resti di strutture di circa 2000 anni fa.

Foto: Till Kühl / Università di Kiel



Le indagini stratigrafiche hanno però svelato tutt’altro scenario. Strutture lignee, fossati e ceramiche databili fra il I e il IV secolo d.C. delineano un villaggio fortificato dell’età del Ferro, protetto dall’altura e strettamente connesso con le acque del Trave. Ai tempi dei Romani, l’area dell’attuale Lubecca non era sotto il controllo diretto dell’Impero, ma questo non significa che fosse isolata. Le popolazioni germaniche che abitavano queste terre – Sassoni, Angli, Cimbri – erano collegate al mondo romano da una fitta rete di scambi commerciali indiretti. Le merci di lusso, il vetro, le monete e la ceramica romana arrivavano fino al Baltico grazie alle rotte fluviali e marittime, mentre ambra, pellicce e prodotti locali viaggiavano verso sud, oltre le frontiere dell’Impero. Così, pur senza essere conquistate, queste comunità assorbivano influenze culturali e tecnologiche da Roma, dalla metallurgia alle armi, fino ai modi di sepoltura.

Ma la vita lungo il Trave non era solo commercio. Queste popolazioni vivevano in un mondo di confine e di tensioni: Roma stessa poteva essere nemica, perché terra di razzie e bottino, ma anche interlocutore commerciale. Allo stesso tempo, altre tribù germaniche rappresentavano concorrenti e rivali, contendendosi i territori migliori lungo fiumi e pianure. A est, i popoli baltici – antenati di Prussi, Lettoni e Lituani – costituivano ulteriori minacce, mentre a nord, dalla penisola danese e dalla Scandinavia meridionale, arrivavano pressioni migratorie e conflitti sempre possibili.

Insomma, Lubecca e le sue alture non erano isolate né indifese. Erano un luogo al margine dell’Impero, dove i commerci romani convivevano con i conflitti tribali, e dove ogni insediamento doveva sapersi muovere tra scambi, alleanze e difese. Qui, ben prima delle navi anseatiche, già due millenni fa, la geografia e le persone disegnavano la storia di un territorio che avrebbe avuto un ruolo centrale nel Baltico.

Palafitte nel fiume Trave

Il paesaggio anfibio di due millenni fa

Una delle rivelazioni più inattese riguarda il campo di palafitte rinvenuto nelle acque basse del fiume. Le strutture in legno, datate allo stesso arco cronologico dei reperti terrestri, testimoniano che l’insediamento si estendeva anche sull’acqua.

Ceramiche, resti organici e manufatti raccontano di una comunità che sfruttava in modo integrato le difese naturali, le risorse fluviali e i traffici lungo quella che sarebbe diventata, nei secoli, la principale arteria commerciale di Lubecca.

Un Medioevo assente

Quando il silenzio dei reperti diventa prova

Sorprendentemente, gli scavi hanno restituito pochissimi materiali medievali. L’assenza di tracce significative ha un valore decisivo: il sito non ospitava un castello duraturo né un nucleo protourbano da cui sarebbe germogliata Travemünde.

Il momento di splendore dello Stülper Huk appartiene unicamente all’età del Ferro, quando la penisola fungeva da avamposto difensivo e commerciale. In epoca medievale, al contrario, il suo ruolo fu secondario, ridotto a episodi isolati come la presenza di un deposito metallico.

Collaborazione tra istituti

La scienza come ponte tra Lubecca e Kiel

L’impresa di ricerca è frutto della sinergia tra il Dipartimento di Archeologia di Lubecca, l’Università di Kiel e il Cluster of Excellence ROOTS. La dott.ssa Ingrid Sudhoff, responsabile del Dipartimento, ha parlato di “una collaborazione che ha permesso di svelare segreti a lungo sospettati”.

Il dott. Kühl ha sottolineato la soddisfazione per un progetto che “ha chiarito misteri secolari” e che apre prospettive per nuove campagne. Grazie a rilievi, analisi stratigrafiche e datazioni al radiocarbonio, il profilo dello Stülper Huk emerge nitido: molto prima delle navi anseatiche, qui prosperava già una comunità capace di leggere il valore strategico del Trave.