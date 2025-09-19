Archeologia. Immagini aeree. C’è qualcuno che bussa, da là sotto. Cosa sono quelle strutture? Cosa emerge dalle verifiche condotte in quei punti

Nell’epoca della tecnologia digitale, il passato continua a nascondersi sotto i nostri piedi, spesso invisibile ai sensi umani e persino agli strumenti tradizionali. In Ungheria, il progetto Cimiteri dallo spazio del MNM NRI ha scelto di volgere lo sguardo verso una fetta particolare della storia: i cimiteri, soprattutto quelli risalenti all’età delle migrazioni. Questi siti, spesso impossibili da individuare con metal detector o rilevazioni geofisiche convenzionali, custodiscono memorie antiche di comunità che hanno plasmato la regione.

La chiave, sorprendentemente, non è la tecnologia più sofisticata in sé, ma la natura stessa del terreno e delle coltivazioni che lo attraversano. Quando uno scavo profondo e regolare interrompe la struttura del suolo, le piante che vi crescono reagiscono. Il grano, in particolare, può crescere più alto e rigoglioso sopra tombe antiche, rivelando un segno positivo della pianta. Tuttavia, questo fenomeno si manifesta solo in condizioni estremamente precise: il tipo di terreno deve essere adatto, le piante nel giusto stato di crescita, e la luce diurna deve illuminare la scena con un angolo fortunato. Solo allora, talvolta per pochi minuti, un drone o un satellite possono catturare la “firma” invisibile di tombe sepolte da secoli.

Il ruolo dell’archeologia comunitaria

Analizzare queste immagini richiede un occhio allenato e una pazienza infinita. I segni archeologici possono facilmente confondersi con fenomeni naturali o con tracce di antiche coltivazioni. Per questo il progetto valorizza il contributo dei volontari. Tra loro spicca Csaba Molnár, membro attivo dell’archeologia comunitaria del Museo del Re di Sant’István, la cui dedizione ha permesso di costruire una banca dati satellitare di grande precisione.

Finora, il progetto ha individuato oltre 300 nuove località. L’integrazione di immagini satellitari aggiornate e droni consente scoperte quasi quotidiane. Talvolta, i siti vengono confermati anche da osservazioni dirette: ponti panoramici, voli in aquilone e perfino paracadutismi sopra i campi hanno permesso di verificare la presenza dei sepolcri.

Dal satellite al terreno

L’indagine non si ferma all’osservazione a distanza. Il passo successivo è il metal detecting, che conferma eventuali reperti superficiali e aiuta a collocare cronologicamente il cimitero. Anche l’assenza di detriti ha un significato: indica che il sito è intatto e preservato. Solo in questo caso si interviene con scavi minimi, guidati dagli archeologi Máté Szabó e János Várong, che hanno recentemente coordinato la verifica di sei gruppi di tombe, assicurando precisione metodologica e protezione del sito.

Ogni tomba registrata con dati accurati arricchisce non solo il database pubblico, ma anche la conoscenza storica collettiva. Questo approccio concilia ricerca scientifica e tutela del patrimonio, evitando che nuovi investimenti agricoli o infrastrutturali compromettano siti millenari.

Il fascino di una ricerca in corso

Il progetto Cimiteri dallo spazio è dunque un esempio eloquente di come l’archeologia moderna, sostenuta dalla tecnologia e dalla partecipazione collettiva, possa riportare alla luce storie che altrimenti rimarrebbero sepolte. E la ricerca continua: ogni giorno nuove scoperte rivelano dettagli sulle comunità che hanno abitato la regione ungherese in epoche lontane.

Seguire il progetto significa assistere in diretta al dialogo tra terra, piante e tecnologia, tra passato e presente. Il fascino di osservare un cimitero invisibile emergere dallo spazio è al contempo scientifico, poetico e profondamente umano.

Proprietà intellettuale del progetto: László Reményi, capo dipartimento

Responsabile progetto: Archeologo Attila Papp

Coordinamento: Istituto Archeologico Nazionale – Dipartimento di Topografia