Archeologia. La scoperta. C’è una statua nel muro antichissimo. Ha 12mila anni. Chi era quell’uomo? Perchè la sua immagine fu collocata in quel punto?

Il rinvenimento a Göbeklitepe riformula il profilo dei primi rituali comunitari

Göbeklitepe, definito da molti archeologi il “punto zero della storia” – una città neolitica, con case e aree di culto, all’inizio dell’avventura umana collegata all’agricoltura e alla stanzialità – , torna ad attirare l’attenzione del mondo. Nella sua ultima visita al sito, il Ministro turco della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, ha annunciato una scoperta straordinaria: una statua umana collocata – in un rituale di fondazione? – nelle mura tra le Strutture B e D. Non una collocazione casuale, ma un gesto intenzionale, compiuto oltre dodicimila anni fa, che ci parla di offerte votive e di un legame diretto con il sacro.

La presenza alla conferenza stampa della principessa giapponese Akiko di Mikasa ha dato all’annuncio una risonanza internazionale. Il reperto, sebbene ancora in corso di studio, si presenta come una delle più importanti testimonianze della religiosità neolitica.

Un segno tra gli uomini e gli dei

La statua incastonata nel muro come custode silenziosa del rito

Gli studiosi hanno paragonato la statua a rinvenimenti simili effettuati a Karahantepe, altro sito cardine del progetto Taş Tepeler, che indaga la rete dei primi complessi cerimoniali dell’Alta Mesopotamia. Tuttavia, la collocazione di questa figura umana dentro le mura stesse di Göbeklitepe la rende eccezionale.

Non era un oggetto esposto al culto, ma un’entità nascosta, protetta da strati di pietra: un’offerta sigillata per gli dei, o forse una presenza che doveva continuare a vegliare sul tempio. È il segno di una religiosità interiore, non spettacolare, che dava importanza al gesto rituale più che alla fruizione visiva.

Il santuario più antico del mondo

Göbeklitepe precede Stonehenge e le piramidi di millenni

Datato attorno al 9600 a.C., Göbeklitepe è considerato il più antico complesso cultuale monumentale conosciuto. I pilastri a T, alti diversi metri e disposti in cerchi, formano recinti che erano probabilmente spazi sacri. Sulle superfici si susseguono figure animali: serpenti, cinghiali, avvoltoi, scorpioni.

Ogni incisione rappresenta un mondo simbolico denso, un linguaggio mitico che cercava di tradurre la potenza della natura. La nuova statua si colloca dentro questo orizzonte: un volto umano che affianca la processione delle bestie, quasi a dire che l’uomo, da allora, si percepiva parte del cosmo, accanto alle altre creature e ai loro spiriti.

Scavi, restauro e memoria

Conservare l’autenticità di un sito unico al mondo

Dal 2018, anno dell’inserimento nella lista UNESCO, Göbeklitepe è al centro di un piano di scavi e restauri che unisce archeologia e artigianato tradizionale. I muri delle strutture sono stati stabilizzati con malte rinforzate dal pelo di capra, mentre i giganteschi menhir sono stati rimessi in posizione con straordinaria cautela.

Il progetto mira a rispettare il più possibile i materiali e le tecniche originarie, garantendo che il sito continui a raccontare la sua storia senza essere snaturato. Parallelamente, la Turchia lavora per affrontare la sfida del turismo: un centro visitatori, percorsi pedonali e nuove aree di accoglienza saranno pronti entro il 2025, in modo da proteggere il luogo e, al tempo stesso, renderlo accessibile a un pubblico globale sempre più vasto.

Una vetrina internazionale

Göbeklitepe protagonista a Berlino nel 2026

Il governo turco ha intrapreso un percorso di promozione internazionale dei suoi tesori preistorici. Dopo la mostra romana al Colosseo, che ha attratto oltre sei milioni di visitatori, una nuova esposizione si aprirà a Berlino, presso la Galleria James-Simon, dal 5 febbraio al 31 luglio 2026.

Il titolo, Miti nella pietra: Göbeklitepe e il mondo degli ultimi cacciatori, alluderà a quella soglia della storia in cui l’uomo, pur non avendo ancora sviluppato l’agricoltura, costruiva già templi e plasmava statue. Novantasei reperti provenienti dal museo di Şanlıurfa racconteranno questo universo simbolico. La statua appena scoperta potrebbe diventare una delle icone di quella mostra.