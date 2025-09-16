Archeologia. Mummia femmina? Mummia maschio? E voi che ne dite? La Svizzera risolve il problema di origine di un un “inquilino” di 350 anni fa. Perchè la testa deformata?

Un recente studio condotto dal Museo Cantonale di Archeologia e Storia di Losanna ha rivelato che una strana testa mummificata di 350 anni, precedentemente ritenuta di origine Inca, appartiene in realtà a un individuo della comunità Aymara, un gruppo indigeno delle Ande boliviane.

Un’identità riscoperta

La testa, composta da pelle mummificata, cranio, mascella e parte del collo, è stata acquisita da un collezionista svizzero negli anni 1870 e donata al museo nel 1914. Inizialmente etichettata come “Inca”, l’analisi antropologica ha rivelato segni distintivi della cultura Aymara, tra cui una deformazione cranica longitudinale, pratica comune tra i bambini Aymara, e una tentata trepanazione del cranio, probabilmente effettuata per motivi rituali o sociali. La mummificazione naturale è stata facilitata dal clima secco e freddo delle torri funerarie chiamate chullpa, tipiche della regione. La deformazion del cranio nasceva probabilmente dalla connessione con le divinità mitichi e totemiche del propio gruppo. Ogni tribù discendeva da un dio animale – che cofluiva in quello che conosciamo come tote, che riguarda, in quella forma, solo alcune civilt – . I membi più importanti della famiglia di una data tribù subivano la deformazione e la plasmatura del crano, sin da piccoli, con bendaggi stretti e assi di legmo che potevano favorire la forma artificiosa del cranio stesso. Poichè le operazioni erano progressive e consentival al cerrvello di occupare le parti lbere, pare che la deformzione – nella maggior parte dei casi – non avesse conseguenze negative sul bambino. Le persone che avevano subito la deformazione del cranio, somigliavano tanto agli animali mitici quanto, dal collo in giù agli uomini. Possiamo immaginare che molti volti .- come questo somigliassero a quello di un cerbiatto o di un cervo.

Un’analisi non invasiva

Gli studiosi hanno utilizzato tecniche non invasive, come la tomografia computerizzata, per esaminare i resti senza danneggiarli. L’analisi ha anche evidenziato la presenza di un ascesso dentale, indicando una possibile condizione di salute compromessa. Questi metodi hanno permesso di ricostruire la vita dell’individuo senza compromettere l’integrità dei resti.

Etica e restituzione

Il caso solleva questioni etiche riguardo alla conservazione dei resti umani nei musei europei. Sebbene il museo non abbia ricevuto richieste formali di restituzione, gli studiosi sottolineano l’importanza di riconoscere e rispettare le origini culturali degli oggetti esposti. Il progetto mira a “restituire” l’identità all’individuo, riconoscendo la sua appartenenza culturale e storica.

Questo studio rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e rispetto per le culture indigene, promuovendo una comprensione più profonda della storia precolombiana delle Ande.