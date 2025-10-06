Archeologia | Nel cuore di Karahantepe, la scoperta che cambia la storia: perché il volto umano di 12mila anni fa inciso su una stele a “T” è un segno unico e sconvolgente della nascita della coscienza?

Per la prima volta nella storia dell’archeologia, un pilastro a forma di “T” con un volto umano scolpito è emerso dal terreno di Karahantepe, nella Turchia sudorientale. La scoperta – annunciata nell’ambito del progetto Taş Tepeler, promosso dal Ministero della Cultura e del Turismo turco – segna una svolta epocale nello studio dell’arte e del pensiero simbolico dell’età neolitica.

Le profonde cavità degli occhi, il naso largo e le linee scolpite con decisione restituiscono l’immagine di un volto che sembra osservare chi lo guarda da un tempo remoto di oltre 12.000 anni. È la prima volta che una delle celebri stele antropomorfe di tipo “T” – note già a Göbeklitepe e a Karahantepe – mostra una fisionomia umana vera e propria, e non solo braccia, mani e motivi simbolici.

Dal simbolo all’identità

Quando l’astrazione diventa autoritratto dell’umanità

Gli studiosi sapevano da tempo che le colonne a “T” rappresentavano figure umane stilizzate: le mani scolpite sui lati e le cinture incise ne rivelavano la natura antropomorfa. Ma la comparsa di un volto segna un passaggio radicale: per la prima volta, l’uomo antico si rappresenta come individuo, non più come simbolo collettivo.

Secondo gli archeologi del Taş Tepeler Project, questa evoluzione testimonia una nuova consapevolezza del sé e della propria identità, una soglia concettuale che segna il punto di nascita dell’autoritratto e della coscienza di sé nella preistoria.

Image Credit: Republic of Türkiye, Ministry of Culture and Tourism



Karahantepe, sorella di Göbeklitepe

Nel cuore dell’Anatolia, dove la pietra racconta la prima fede dell’uomo

Karahantepe si trova a circa 35 chilometri a est di Göbeklitepe ed è una delle dodici colline sacre che compongono l’insieme archeologico dei Taş Tepeler (“Colline di pietra”). In questo altopiano di arenaria, le missioni turche hanno già riportato alla luce oltre 250 pilastri a “T”, circondati da spazi comuni, statue e rilievi di animali.

Gli studiosi ritengono che Karahantepe presenti un impianto architettonico più complesso e “urbano” di quello di Göbeklitepe: ambienti strutturati, piani di abitazione e tracce di organizzazione sociale. Il pilastro con il volto, in questo contesto, suggerisce una fase ancora più avanzata del pensiero simbolico, in cui la divinità e l’uomo si confondono nella stessa immagine.

Alle origini dell’arte e del pensiero religioso

Quando la pietra diventa specchio della mente

La scoperta conferma che le comunità neolitiche dell’Anatolia meridionale non erano semplici gruppi di cacciatori-raccoglitori, ma società complesse, capaci di costruire monumenti, creare immagini e attribuire significati spirituali al mondo.

Nelle parole di uno dei ricercatori del progetto, «ogni nuovo ritrovamento a Karahantepe ci avvicina a comprendere il momento in cui l’uomo ha iniziato a percepirsi come individuo e come parte di un ordine simbolico». Il volto inciso su pietra è, forse, il primo ritratto dell’umanità stessa: un’immagine che testimonia l’alba della riflessione e dell’identità.

Un ponte tra mito e storia

Dove tutto è cominciato, e dove ancora tutto resta da scoprire

Il progetto Taş Tepeler, che coinvolge dodici siti del Neolitico preceramico, continua a ridefinire la nostra visione della Rivoluzione Neolitica e dell’origine del pensiero religioso. Karahantepe si candida oggi a diventare il nuovo epicentro della ricerca mondiale sul primo pensiero simbolico dell’uomo.

Quel volto – scavato nel silenzio delle pietre anatoliche – non appartiene solo a un individuo, ma a un’idea: l’idea che l’uomo, per la prima volta, abbia cercato se stesso.



Sito: Karahantepe, provincia di Şanlıurfa (Turchia)

Progetto: Taş Tepeler – Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia

Periodo: Neolitico preceramico (circa 10.000 a.C.)

Scoperta: Pilastro a “T” con volto umano inciso, il primo mai ritrovato

Siti collegati: Göbeklitepe, Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan Tepesi

