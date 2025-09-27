Archeologia. Il “giallo”. Scoperti abbracciati donna, uomo e due bambini di 10000 anni fa. Perchè morirono insieme?

Una sepoltura mesolitica unica in Polonia

Un abbraccio sospeso nel tempo, durato quasi diecimila anni. È ciò che gli archeologi hanno portato alla luce durante i lavori per la posa di un gasdotto nei pressi del villaggio di Orłowo, nel cuore della Cuiavia, regione centro-settentrionale della Polonia. Nella terra, tra sedimenti che parlano di un’epoca remota, è emersa una tomba mesolitica che custodiva i resti di quattro persone: un uomo, una donna e due bambini, deposti come se si stringessero l’uno all’altro nell’ultimo gesto della vita.

Gli studiosi collocano questa rara sepoltura tra l’8000 e il 7000 a.C., epoca in cui le comunità umane, ancora cacciatori-raccoglitori, iniziavano a stabilire rapporti più complessi con il territorio. Se la datazione sarà confermata dal radiocarbonio, si tratterà della prima tomba di gruppo mesolitica mai rinvenuta in Polonia.

Gli indizi dell’antichità

La geologia, la selce, i paralleli europei

La certezza dell’antichità di questo sepolcro deriva da tre prove convergenti. La prima è geologica: il terreno nero, tipico della Cuiavia e formatosi 7-8.000 anni fa, non compare sopra la fossa funeraria. La conclusione è chiara: la tomba è più antica della formazione del suolo stesso.

Il secondo indizio giaceva sotto il capo di uno dei bambini: un nucleo di selce, sorta di utensile multifunzionale dell’età della pietra, utilizzato per ricavare lame e coltelli. La sua collocazione esclude un deposito accidentale e indica un preciso rituale di deposizione.

Infine, la terza conferma arriva dal confronto con altre sepolture mesolitiche di Scandinavia, Francia e Carelia. Le pose dei corpi – gambe leggermente piegate, corpi ravvicinati, atteggiamenti che richiamano la tenerezza dell’abbraccio – trovano perfetto riscontro in quelle aree.

Il mistero della morte

Ipotesi di un evento improvviso

Le ossa non mostrano tracce di violenza, segni di armi o fratture traumatiche. Secondo il direttore degli scavi, Piotr Alagierski, i quattro individui potrebbero essere stati vittime di un evento improvviso, come un’ondata di freddo fatale che avrebbe provocato ipotermia collettiva. Un destino drammatico e silenzioso, scolpito nel gesto istintivo di stringersi per resistere insieme.

Certamente il piccolo gruppo fu però oggetto di una sepoltura accurata poichè, in caso contrario, i resti sarebbero stati aggrediti e in parte dispersi da animali selvatici. Gli studiosi di Stile arte, indicano un’ipotesi preponderante, quella dell’avvelenamento da monossido di carbonio provocato dal fuoco di casa o della tenda. Secondariamente, indicano l’ipotesi di un avvelenamento da cibo.

Avvelenamento accidentale (alimentare, ambientale o da gas): una contaminazione (da cibo, acqua, monossido di carbonio) potrebbe causare la morte di due o più individui individui vicini in un breve lasso di tempo, senza lasciare segni sullo scheletro. In molte tombe bisome o di gruppo non emergono tracce di violenza, il che lascia spazio all’ipotesi dell’intossicazione. (stilearte.it+1)

Incendio o catastrofe ambientale: se entrambi fossero colti allo stesso tempo da un incendio, un crollo, un’alluvione improvvisa, la deposizione congiunta potrebbe riflettere una tragedia collettiva. Anche qui, è possibile che lo scheletro non mostri evidenze di violenza diretta.

Aggressione o omicidio rituale: in qualche caso potrebbe esserci stata una morte violenta, ma la mancanza di lesioni ossee non esclude ciò che accade a carico dei tessuti molli (non più preservati). Alcune sepolture bisome in Europa non mostrano segni di violenza, ma questo non elimina l’ipotesi, soprattutto se l’aggressione fu silenziosa. Sembra invece da qescludere, questa ipotesi, nel caso della sepoltura polacca. ( stilearte.it)

La famiglia ipotetica

Il DNA per confermare i legami

La disposizione dei corpi – un uomo e una donna con due bambini ai lati – suggerisce immediatamente una relazione familiare. Ma la scienza pretende conferme: i ricercatori condurranno analisi del DNA per stabilire se i defunti fossero effettivamente legati da vincoli di sangue e per identificare con precisione il sesso dei bambini, impossibile da dedurre con certezza dai resti scheletrici così immaturi.

Sepolture bisome e di gruppo

Quando l’aldilà si condivideva

Il ritrovamento di Orłowo offre lo spunto per riflettere su un fenomeno ben noto all’archeologia: le sepolture bisome o familiari. Fin dall’antichità, non di rado i defunti venivano deposti in coppia – marito e moglie, madre e figlio, due fratelli – oppure in piccoli gruppi, come accade nelle tombe dinastiche o nelle fosse che accoglievano vittime di un medesimo destino.

Studi precedenti hanno mostrato come, già in epoca neolitica ed etrusca, la pratica fosse frequente: il sepolcro non era soltanto un luogo di riposo individuale, ma diventava lo spazio della continuità affettiva e comunitaria. La morte, in altre parole, non spezzava del tutto i legami. Nel Mesolitico – epoca di società ancora piccole e basate su rapporti parentali fortissimi – tale consuetudine assume un valore ancora più intenso: vivere e morire insieme significava rafforzare la memoria del gruppo, conservandone identità e coesione.

Un laboratorio sul passato

Crani ricostruiti, diete ricostruite

La ricerca non si è fermata alla fase di scavo. Gli scheletri sono ora al centro di uno studio multidisciplinare condotto dall’Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia. I biologi stanno ricostruendo i crani e stabilendo sesso, età e statura degli adulti.

Le indagini isotopiche permetteranno di comprendere le origini geografiche dei quattro individui, la loro alimentazione, e persino le tracce lasciate dall’infanzia e dall’allattamento sui denti e sulle ossa. Si potrà così restituire un frammento della vita quotidiana di questo piccolo gruppo umano che, diecimila anni fa, conobbe la fine insieme e, insieme, ha attraversato i millenni.

