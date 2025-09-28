Archeologia. Scoperto ora a Troia un antichissimo spillone d’oro. In che strato è stato trovato? Cosa c’era lì accanto?

Uno spillone d’oro rarissima emerge dagli scavi della città leggendaria

Negli scavi condotti a Troia nelle ultime ore, gli archeologi hanno riportato alla luce una splendida spilla d’oro, uno dei soli tre esemplari di questa foggia conosciuti al mondo, e il meglio conservato. L’oggetto presenta una lunga asta affusolata, conclusa da quattro anelli a spirale nella parte superiore, esempio di un’artigianalità raffinata in grado di coniugare eleganza e funzionalità.

La spilla è stata ritrovata nello strato risalente al 2.500 a.C., noto come Troia II, tra i primi insediamenti della città. Lo stesso contesto ha restituito un’altra rarità: una pietra piatta di giada, probabilmente parte di un anello o di un gioiello. La giada, materiale prezioso e molto raro in Anatolia, non è autoctona della regione e potrebbe provenire dalle montagne dell’Asia centrale o dalle zone del Caucaso, suggerendo scambi commerciali di lunga distanza e il contatto con società lontane. Insieme a questi oggetti è emersa anche una spilla di bronzo, che contribuisce a delineare le pratiche artigianali e i materiali in uso all’epoca.

Una cronologia più precisa

Il ritrovamento chiarisce le date di Troia II

Per decenni, gli studiosi hanno dibattuto sull’inizio della fase Troia II, stimata tra il 2.300 e il 2.200 a.C. Le nuove scoperte permettono ora di fissare con maggiore certezza la data intorno al 2.500 a.C. La spilla d’oro, insieme agli altri reperti, fornisce prove concrete sulla vita materiale della città nelle prime fasi di insediamento, indicando una società capace di produrre oggetti di prestigio e di gestire contatti culturali su scala più ampia.

La presenza della giada conferma l’esistenza di reti commerciali estese e l’attenzione verso manufatti di lusso. La pietra di giada non era solo decorativa: il suo arrivo a Troia dimostra la capacità dei mercanti e degli artigiani locali di acquisire materiali rari, trasformandoli in oggetti di valore simbolico e sociale. La spilla di bronzo, invece, suggerisce l’uso quotidiano di materiali più accessibili accanto a oggetti di prestigio straordinario.

Verso il Museo di Troia

I reperti saranno esposti a Çanakkale

La spilla d’oro, la pietra di giada, la spilla di bronzo e altri oggetti rinvenuti saranno esposti al Museo di Troia a Çanakkale. La mostra consentirà di osservare direttamente manufatti unici e di comprendere le tecniche artigianali, le gerarchie sociali e la cultura materiale della città nei suoi primi insediamenti.

Troia tra mito e realtà

Strati, guerre e leggende

La città di Troia è composta da numerosi strati archeologici, ciascuno testimone di secoli di vita e di trasformazioni. Lo strato Troia II documenta insediamenti primordiali con capanne e oggetti di prestigio. Gli strati successivi, fino a Troia VI e VII, mostrano la crescita della città fortificata e conflitti che potrebbero corrispondere alla guerra descritta nell’Iliade.

L’identificazione dello strato della distruzione di Troia VII permette di collegare i dati archeologici alle vicende raccontate dai poemi epici, distinguendo tra realtà storica e mito. La spilla d’oro e gli altri reperti di Troia II offrono informazioni preziose sulla vita quotidiana e sulle relazioni culturali dei primi abitanti, fornendo una testimonianza diretta di un periodo cruciale della città e dei legami che la collegavano a territori lontani.