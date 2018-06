Architettura e cantine vinicole – L’esempio della Mitteleuropa

+1 WhatsApp 142 Condivisioni





Ha lasciato certamente un segno importante, nell’ambito del rapporto tra edifici e campagna nobile, la mostra “Architettura e vino in Mitteleuropa”, organizzata a Merano tra la fine del 2014 e gennaio 2015, una selezione di immagini e progetti di 38 aziende vinicole di paesi situate sul confine tra Europa occidentale e Europa orientale, che per la prima volta vengono accomunati dal tema “Architettura e Vino”.









L’Alto Adige, la Stiria, il Burgenland e la Bassa Austria stanno mostrando come, in riferimento al settore del vino, l’architettura di alta qualità possa rivelarsi un fattore trainante per lo sviluppo e il turismo di una regione.



I quattro progetti altoatesini esposti sono stati quelli delle Cantine di Nals-Margreid, Termeno e Colterenzio e il Winecenter di Caldaro. Ciò che contraddistingue le opere è una sorta di mimetismo minimalista, che non nasce comunque per nascondere una forma, ma per rilanciarla tra i concetti di visibilità e invisibilità.

Le scienze naturali definiscono come criterio fondamentale per l’appartenenza alla Mitteleuropa il clima temperato che caratterizza quella fascia di Europa Centrale delimitata a nord dal Mar Baltico e a sud dalle Alpi. Proprio il clima si rivela fattore determinante per la viticoltura e costituisce il legame concettuale che assimila i territori presentati.









Tramite questa identificazione geografica le nuove cantine vinicole presenti in Alto Adige vengono per la prima volta accostate a quelle presenti in Austria, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Germania.

La collaborazione tra committenti all’avanguardia e l’opera di architetti esperti, ha portato negli ultimi anni e seguendo le tendenze più internazionali, a mettere a punto varie soluzioni specifiche e adeguate alle peculiarità del rispettivo contesto storico e paesaggistico.

La viticoltura di alta qualità necessita di trovare espressione appropriata anche negli spazi architettonici deputati alla coltivazione, produzione e fruizione del vino. L’architettura interpreta la peculiarità del prodotto, riflettendo non solo sulle caratteristiche del territorio da cui scaturisce, ma anche sulla storia che accompagna le specifiche colture e cantine, legate spesso a usi e tradizioni tramandate da generazioni.

Alcuni degli esempi considerati evidenziano come la cultura del vino si coniughi oggigiorno sempre più felicemente con il culto del benessere e del tempo libero. Entrare in contatto con il mondo del vino diventa così abbandonarsi a un’esperienza totale. Immergersi nella natura, con i suoi profumi, colori, ma anche lasciarsi suggestionare dalla cultura, conoscere i diversi metodi di coltivazione e imbottigliamento: è dunque un’occasione per svagarsi, per apprendere e intrattenersi.

I progetti per le nuove cantine di Cornaiano fanno propria questa tendenza, e individuano nel vino e nella cultura del vino locale un’attrattiva turistica fondamentale.

Le realtà presentate in mostra sono la testimonianza tangibile che gran parte di questa esperienza “totale” legata alla cultura del vino è sempre più profondamente connessa con l’architettura.

Gli spazi sono organizzati e scanditi, oltre che arredati e illuminati, con una nuova sensibilità, della quale il visitatore si accorge immediatamente appena entra in una delle cantine in questione. L’effetto sensoriale esercitato dall’architettura non si discosta tuttavia dalla ragion d’essere e dal vero protagonista di questi luoghi: il vino, che emerge in tutta la sua portata sensoriale e culturale.

Oltre all’inedito accostamento tra cantine site in stati e territori diversi, la mostra espone piccole porzioni delle terre provenienti dalle colture presentate e tre bottiglie significative del tipo di imbottigliamento e produzione delle singole aziende.

.

Una mostra realizzata dalla Galleria Jaroslav Fragnera di Praga.

Lista dei progetti in mostra:

AUSTRIA

F.X. Pichler, Dürnstein, Bassa Austria

Tomas Tauber /Architetto Tauber

Hill – Leo Hillinger Winery, Jois, Burgenland

gerner gerner plus

Loisium Weinerlebniswelt & Loisium Hotel Wine and Spa Resort, Langenlois, Bassa Austria

Steven Holl / Steven Holl Architects

Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, Ehrenhausen, Stiria

Peter Zinganel / Architektur Consult

Vinofaktur Vogau, Vogau, Stiria

BWM Architekten

Weingut Esterhazy, Trausdorf an der Wulka, Burgenland

A. Mayerhofer; Pichler & Traupmann Architekten

Weingut Fred Loimer, Langenlois, Bassa Austria

Andreas Burghardt

Weingut Heike und Gernot Heinrich, Gols, Burgenland

propeller z

Weingut Lackner Tinnacher, Gamlitz, Stiria

Rolf Rauner, Ulrike Tinnacher

Weingut Preisinger, Gols, Burgenland

propeller z

Weingut Scheiblhofer, Andau, Burgenland

Architekten Halbritter und Halbritter

Weingut Schützenhof, Deutsch-Schützen, Burgenland

Pichler & Traupmann Architekten

Weinwerk – Haus im Puls, Neusiedl am See, Burgenland

Architekten Halbritter und Halbritter

Weritas – Gebietsvinothek, Restaurant und Regionsbüro, Kirchberg am Wagram, Bassa Austria,

gerner gerner plus

REPUBBLICA CECA

Sonberk, Popice, Moravia meridionale

Josef Pleskot / AP Atelier

Vinarství Gotberg, Popice, Moravia meridionale

Martin Bukolsky / Bukolsky architekti

Vinarství Krsáná hora, Stary Poddvorov, Moravia meridionale

Tomás Havlicek / Létajici inzenyri

Vinarství Zmeko, Vrbovec, Moravia meridionale

Barbora Zmeková, Jan Hora / ORA

GERMANIA

Sächsisches Staatsweingut Schloss Wackerbarth, Radebeul, Sassonia

h.e.i.z Haus Architektur, Haufe Lohse Pätzig landschaftsarchitekten

Vincenz Richter Sächsisches Weingut, Meissen, Sassonia

Architekten seidel + wirth

UNGHERIA

Bazaltbor-Badacsony Fft, Badacsonytomaj, Lago Balaton

PéterKis, Bea Molnár / PLANT – Atelier Péter Kis

Disnókö, Mezözombor, Ungheria settentrionale

Deszö Ekler / Ekler Architect

Füleky Estate Tokaj, Bodrogkeresztúr, Ungheria settentrionale

Zsolt Felix, T. Fialovszky / ÈPÍTÉSZ STÚDIÓ

Konyari Pinczet, Balatonlelle, Lago Balaton

ZSK Architects

Kreinbacher Birtok, Somlóvasárhely, Lago Balaton

DezsÖ Ekler / Ekler Architect

Panonhalmi Apatsagi Pincezet, Pannonhalma, Sopron

CZITA Architects

Weninger Pincészet, Balf, Sopron

propeller z

ITALIA – ALTO ADIGE

Kellerei Nals Margreid, Nalles

Arch. Markus Scherer

Kellerei Tramin, Termeno

Arch. Werner Tscholl, Arch. Andreas Sagmeister

Kellerei Schreckbichl, Cornaiano

Bergmeisterwolf Architetti

Winecenter Kaltern, Caldaro

feld 72

SLOVACCHIA

Elesko Wine Park, Modra, Piccoli Carpazi

Ateliér architektúry, interiéru a designu CAKOV-MAKARA

Karpatská perla, Senkvice, Pezinok

Lubomír Sádeck´y / Iná architektúra, Andrej Marcinka / ATELIÉR INTERIÉRU

Sanvin, Okoc, Podunajsko, Slovacchia sudoccidentale

propeller z

Vinárstvo Terra Parna, Suca Nad Parnou, Trnava, Slovacchia occidentale

Josef Zvolensk´y, Drahoslava Zvolenská, Adamec & Adamec

SLOVENIA

Marof Winery, Mackovci, Murgebiet

Andrej Kalamar / Studio Kalamar

Winery Bric, Dekani, Karstgebiet

Boris Podrecca, Marko Lavrencic

Zlati Gric, Skalce, Sann-Gegend

Andrej Kemr, Igor Skulj

Titolo: Architettura e Vino in Mitteleuropa

Curatore: Dan Merta, Praga

Durata della mostra: 15.11.2014 – 11.01.2015