Arrestato un abate per commercio d’opere d’arte antiche. Un eccesso di zelo da parte degli inquirenti? Cos’ha fatto?

Sequestrate 14 icone e due Vangeli del XVIII secolo. L’inchiesta su un traffico internazionale di antichità

L’arresto

Kalavryta, settembre 2025 – È stato arrestato l’abate sessantatreenne del Sacro Monastero di Megalos Spilaios, la “Grande Grotta” che domina le pendici del monte Helmos, nel Peloponneso settentrionale. L’accusa è il suo presunto coinvolgimento in un traffico internazionale di icone e antichità. Con lui sono finite in manette altre cinque persone: un allevatore di Corinto, un prestatore di pegno e la moglie, nonché un uomo già comparso in passato nelle cronache giudiziarie per possesso illecito di reperti.



Nel corso dell’operazione, condotta dal Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e delle antichità della polizia greca, sono stati sequestrati 14 icone, due Vangeli del XVIII secolo (1737 e 1761), un libro religioso del 1777 e diverse monete antiche. Una situazione ingigantita? Un gruppo di appassionati di antichità che non ha percepito che, con il passare del tempo, le norme erano diventate sempre più rigide e hanno continuato a coltivare, senza grandi regole, la propria passione antiquaria? Noi siamo asssolutamente garantisti. E vediamo la questione sotto un altro punto di vista.

L’indagine sotto copertura

L’inchiesta ha avuto tratti da romanzo. Agenti sotto copertura, fingendosi una coppia interessata al collezionismo, hanno cercato di infiltrarsi nel circuito, sottoponendosi a una serie di verifiche studiate per smascherare eventuali infiltrati.

I sospettati, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero imposto regole ferree: nessuna conversazione telefonica, appuntamenti modificati all’ultimo minuto, uso di falsi reperti per saggiare le competenze dei potenziali acquirenti. Solo dopo queste prove iniziava la trattativa reale. Questo è ciò che dicono gli inquirenti. Biosgnerà stabilire chi chiedesse queste verifiche. E se il gruppo fosse consolidato come un’organizzazione o se fossero conoscenti uniti, episodicamente, dalla passione spasmodica per l’antico.

Gli incontri si sarebbero svolti ad agosto nei caffè di Agioi Theodoroi, nei pressi di Corinto, e infine al monastero di Megalos Spilaios, dove – secondo il fascicolo – l’abate e un monaco più giovane avrebbero offerto in vendita icone bizantine e Vangeli antichi. Le autorità sostengono che la destinazione finale di alcuni pezzi fosse una casa d’aste in Germania, con valutazioni attorno ai 20.000 euro per icona e 50.000 per Vangelo. La stessa valutazione dei pezzi pare forse eccessiva e destinata ad alimentare la tesi dell’accusa.

La linea difensiva

L’abate ha negato ogni addebito. Ha dichiarato di custodire alcuni beni per conto di parrocchie vicine, aggiungendo che alcune icone gli sarebbero state donate. Ha ammesso di non aver denunciato con precisione il possesso di questi oggetti, ma ha escluso qualsiasi intenzione di vendita. La difesa ha evidenziato lacune nel fascicolo e la mancanza di prove tangibili rispetto ad alcuni episodi, come la presunta indicazione – da parte dell’abate – di una statua bronzea di Artemide nascosta in un campo vicino al monastero. Le ricerche in loco, infatti, non hanno prodotto alcun risultato.

Un principio resta fermo: l’arresto non equivale a una condanna. C’è anche da aggiungere che ogni polizia non agisce, durante le indagini, in modo totalmente oggettivo, ma si pone al servizio dell’accusa. Per questo, nel processo corretto, la difesa dovrebbe avere lo stesso peso dell’accusa ed è per questo che il frutto delle indagini accusatorie e difensive è sottoposto al vaglio di un giudice, che non dovrebbe propendere, come spesso avviene, per le teorie dell’accusa.

Il monastero millenario

Megalos Spilaios non è un luogo qualunque. Fondato nel 362 d.C. dai fratelli monaci di Tessalonica, Simeone e Teodoro, è un complesso unico: otto piani incastonati nella roccia a picco, che sembrano emergere dalla montagna stessa.

La tradizione vuole che qui sia stata ritrovata un’icona della Vergine Maria dipinta dall’evangelista Luca con mastice e cera. Attorno a questa reliquia si sono stratificati racconti di miracoli: bambini nati dopo lunghe attese, guarigioni inspiegabili, luci che secondo i fedeli provengono dall’icona stessa.

Durante l’epoca ottomana, la “fortezza inespugnabile” di Kalavryta fu rifugio e baluardo della resistenza greca. Incendiata più volte, sempre ricostruita, la Grande Grotta è oggi meta di pellegrinaggi da tutta la Grecia e, negli ultimi decenni, soprattutto dalla Russia.

Miracoli e narrazioni popolari

Lo stesso abate, in un’intervista televisiva di alcuni anni fa, aveva raccontato con tono pacato episodi di fede: un giovane militare che, visitando il monastero, avrebbe abbandonato gli occhiali grazie a una luce miracolosa; coppie senza figli che, dopo aver pregato la Vergine, avevano concepito un bambino.

Queste narrazioni, al di là della verifica storica, rivelano la dimensione spirituale che circonda Megalos Spilaios e spiegano la risonanza emotiva che la vicenda giudiziaria ha assunto tra i fedeli.

Il traffico internazionale delle icone

Il caso di Kalavryta si inserisce in un fenomeno più vasto: il commercio clandestino di icone bizantine e post-bizantine, che negli ultimi decenni ha trovato sbocchi in Europa e oltre.

Nel 2011, otto icone rubate dall’Epiro furono rintracciate a Londra presso la Temple Gallery. Altri pezzi sono riemersi ad Amsterdam e Mosca. Non mancano gli episodi eclatanti: nel 2024, la polizia greca intercettò una piccola utilitaria gialla a Moschato, al cui interno erano occultate 55 icone pronte per l’espatrio.

Le rotte più battute portano verso Londra, la Germania e soprattutto la Russia, dove la domanda di icone antiche è altissima. In alcuni casi, anche Cipro si è rivelata crocevia di compravendite.

Gli stessi investigatori riconoscono una criticità: la mancanza di un inventario nazionale sistematico dei beni ecclesiastici. Molti oggetti, soprattutto nelle chiese rurali, non sono registrati. Questo rende difficile dimostrare la provenienza dei pezzi e ostacola il recupero. La materia è complessa, sotto il profilo giuridico. I pezzi potrebbero essere in circolazione, sul mercato da decenni o provenire da collezioni private. E’ poi aperta la questione della libera circolazione di opere d’arte – quantomeno all’interno del mercato europeo – e la libertà del commercio di oggetti culturali. Paesi come la Francia o il Regno unito intervengono per bloccare l’esportazione, attraverso l’acquisto del pezzo, solo nel caso in cui l’oggetto sia realmente di grande interesse per la nazione.

Dove finiscono le reliquie

Certamente sottrarre reliquie a una parrocchia è un furto, che non è tale se l’opera d’arte proviene da collezioni private o da abitazioni e se non è stata , in precedenza, oggetto di furto. Spesso i beni sacri seguono circuiti che mescolano antiquariato e collezionismo privato. Un Vangelo del XVIII secolo o un’icona post-bizantina possono raggiungere cifre consistenti, non solo per il valore storico-artistico, ma anche per l’aura spirituale che li accompagna.

Gli acquirenti finali, secondo le indagini, sono spesso collezionisti privati, in particolare russi, che vedono nell’icona un bene da venerare e al contempo un investimento. Negli anni successivi al crollo del Muro di Berlino l’Europa fu letteralmente invasa da icone ortodosse antiche. Ora i russi tendono a riacquistare ciò che i loro connazionali vendettero in quegli anni. Ma sono i respiri profondi della storia a segnare queste espansioni e queste contrazioni, che esistono in ogni epoca.

Un caso ancora aperto

Oggi l’abate e gli altri imputati rimangono in custodia cautelare. Un archeologo incaricato dal Ministero della Cultura ha già stabilito che almeno nove icone e i due Vangeli rientrano nelle tutele previste dalla legge greca sul patrimonio.

La comunità di Kalavryta resta divisa tra sgomento e solidarietà: molti fedeli ricordano l’abate come un uomo gentile, allegro, presente nelle liturgie e nelle visite guidate al monastero.

La giustizia dovrà stabilire se abbia effettivamente avuto un ruolo nelle trattative o se, come sostiene, abbia solo custodito beni affidatigli da terzi. Al momento, resta un fascicolo denso di indizi, ma anche di lacune e contraddizioni.