Arte. Chi sono le Guerrilla Girls? E perchè indossano le maschere da gorilla? Breve video

Le Guerrilla Girls sono un gruppo anonimo di artiste femministe, impegnate nella lotta al sessismo e al razzismo nel mondo dell’arte. Il gruppo si è formato a New York City nel 1985 con la missione di mettere a fuoco le diseguaglianze all’interno della più grande comunità artistica. Hanno spesso pubblicato statistiche dedicate ai contenuti dei grandi musei, mettendo in luce che la figura dell’artista è in assoluta prevalenza quella di un maschio bianco. Il gruppo utilizza poster, libri, cartelloni pubblicitari e apparizioni pubbliche per denunciare la discriminazione e la corruzione. Per restare anonime e per attirare l’attenzione in direzione di una forza primitiva e selvaggia – che richiama quella degli ominidi nel prologo di 2001, Odissea nello spazio – le donne indossano le maschere di gorilla e usano pseudonimi che si riferiscono

ad artiste morte.

