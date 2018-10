Arte e antica devozione alla festa del pene-eretto in Giappone. Il culto fallico. La storia. Video

Il nome giapponese del colorato e gioioso incontro stagionale è Kanamara Matsuri cioè “festa del pene di ferro”. Il calendario scintoista la celebra a a Kawasaki la prima domenica d’aprile con una processione – che reca il simulacro del pene eretto – con esposizioni d’arte e bancarelle che offrono prodotti in linea con il tema della giornata. L’adorazione del membro maschile è certo antichissima, ma a Kawaski, fu al centro di una particolare attenzione rituale a partire dal 1603. Al santuario si recavano donne che invocavano la fertilità o la serenità familiare o prostitute che chiedevano una protezione contro le malattie veneree o spose in attesa del parto.

