Arte nell’arte. Alla Reggia di Venaria rassegna dell’arte floreale e del giardino

Alla Reggia di Venaria la prima rassegna italiana dedicata all’arte floreale e al giardino

Dieci giorni dedicati all’arte floreale e al giardino, oltre 40 tra florovivaisti, fioristi, flower designer che metteranno in mostra le innumerevoli forme di bellezza che possono assumere i fiori, tra installazioni artistiche e decorative, in una profusione di colori, profumi, piante, foglie ed emozioni.Questa è Corollaria, in programma dal 10 al 19 settembre 2021, la prima rassegna italiana dedicata all’arte floreale e al giardino.

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre, Corollaria animerà la Reggia di Venaria con mostre espositive, installazioni originali e creative, momenti di incontro tra esperti del settore, convegni, laboratori, workshop per adulti e con eventi diurni e serali dove la bellezza prenderà forme e declinazioni sempre nuove e fantasiose.

A partire da venerdì 10 settembre i visitatori della Reggia di Venaria potranno assistere alla realizzazione e agli allestimenti delle composizioni floreali che saranno realizzate nella Cappella di Sant’Uberto, nel Rondò Alfieriano, nella Sala di Diana e nell’Anticamera dei Valletti a Piedi dai più importanti fioristi torinesi.

Da martedì 14 settembre, il Gran Parterre della Reggia di Venaria accoglierà l’eccellenza del florovivaismo con esposizione di piante in vaso e per giardin.

Questa prima edizione di Corollaria è promossa dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e organizzata da Associazione Società Orticola del Piemonte, che dal 2009 organizza a Torino la mostra florovivaistica Flor, Consorzio “M.I.F. Mercato Ingrosso Fiori”, Asproflor, l’associazione di produttori florovivaisti italiani, e Federfiori Confcommercio, la Federazione Nazionale dei fioristi italiani.

Corollaria

Reggia di Venaria e Giardini

da Venerdì, 10 Settembre 2021 a Domenica, 19 Settembre 2021

Le esposizioni florovivaistiche nel Gran Parterre dei Giardini sono comprese in ogni tipologia di ingresso, senza prenotazione. In occasione della rassegna il biglietto “Giardini” viene aumentato di 1 euro.

Per tutte le attività in programma è necessaria la prenotazione, scrivendo alla mail [email protected]

Orari e attività: https://www.corollaria.it/programma/

