Arte pericolosa. Sportivo 50enne si allena su un monumento che crolla. Lui perde testicolo

Nella foto: il monumento a pezzi

E’ accaduto nelle scorse ore tra i vigneti della Borgogna, in Francia, nella zona della Côte d’Or. L’allenamento di un cinquantenne che si è appeso al monumento della croce di Carlo Magno della città ha provocato la distruzione del manufatto. Lo sportivo, nell’incidente, si è gravemente ferito e ha perso un testicolo.

Il fatto inizia come un giallo. I gendarmi, durante un’ispezione, vedono il monumento abbattuto e, ai piedi della scultura, un tappetino e del sangue.

Iniziano così a ricostruire l’accaduto. Guardano la marca del tappetino e iniziano a cercare nei negozi del circondario per avere qualche informazione, mentre un’altra pattuglia copre le indagini negli ospedali. Con quell’emorragia così forte, il responsabile di quel è avvenuto non può essere a casa- La polizia ha trovato l’uomo all’ospedale di Digione. Durante il crollo ha riportato gravi ferite e l’amputazione di un testicolo.

Si è scusato con i gendarmi. “Ho visto che la zona era molto carina, così ho pensato che potevo fermarmi a fare un po’ di ginnastica”. Il danno non è provocato pertanto da un atto doloso, ma da un comportamento colposo. Il restauro dovrà però essere affrontato economicamente dall’imprudente salutista.

