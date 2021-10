Arte Sella, le ricerche più avanzate nel rapporto tra atto creativo e natura

Le fotografie sono di Arte Sella. L’immagine in copertina mostra le performance svolte, su una una delle sculture arboree monumentali di Arte Sella, da quattro giovani danz’autori



Arte Sella: the contemporary Mountain. Da più di trent’anni rappresenta il luogo dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale. Arte Sella è un’associazione culturale, che si avvale della collaborazione di uno staff qualificato, con il supporto di una importante rete di partner.





La storica associazione nasce in forma sperimentale nel 1986, quando un gruppo di amici residenti a Borgo Valsugana si ritrova in Val di Sella, nel giardino di Villa Strobele, a immaginare di coniugare arte contemporanea e natura. Inizia così un periodo di contatti con istituzioni culturali locali, con la popolazione e con artisti, principalmente stranieri. Nascono sodalizi forti, come la collaborazione con l’Associazione Amici di Borgo, guidata da Livio Rossi. È in questo primo momento di vita di Arte Sella che vengono stabiliti alcuni principi cardine, che tuttora ispirano l’attività di Arte Sella:

– L’artista non è protagonista assoluto dell’opera d’arte ma accetta che sia la natura a completare il proprio lavoro;

– La natura va difesa in quanto scrigno della memoria;

– La natura non viene più solo protetta, ma interpretata anche nella sua assenza: cambia quindi il rapporto con l’ecologia;

– Le opere sono collocate in un hic et nunc e sono costruite privilegiando materiali naturali. Esse escono da paesaggio, per poi far ritorno alla natura.

Anche se il progetto Arte Sella esiste dal 1986 con le prime installazioni e mostre realizzate nel giardino di Villa Strobele in val di Sella, l’Associazione Arte Sella nasce formalmente nell’ottobre 1989, sotto l’egida di Emanuele Montibeller, attuale direttore artistico.