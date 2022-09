Artista e casa d’artista. Un video dedicato ad Adele Lo Feudo Alf in luoghi magici e in un antico palazzo

Il video “Adele Lo Feudo in arte ALF” nasce dall’ ideazione di Ezio Pappalardo, giovane e talentuoso regista, che ha saputo cogliere l’animo sensibile, poetico e misterioso dell’artista che si addentra in vicoli solitari e misteriosi un po’ come i meandri della vita per poi culminare nell’androne di un palazzo storico del 700 in cui l’arte predomina e stimola. Si conclude con l’ingresso nella casa studio di Adele, un mondo a colori, così come l’animo della pittrice, che ha dedicato la maggior parte del suo tempo pittorico alla memoria di donne meritevoli. La porta si chiude sul mondo di ALF sperando che qualcosa giunga…

