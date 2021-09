Artisti su cui puntare. Il mondo onirico ed esoterico di Dorothy Bhawl. Da Vasco Rossi, ai mostri di un mondo malato

Un’arte dai contenuti forti, spesso provocatori. Contrasti di un mondo che appare stridente nelle sue contraddizioni e nei controsensi di un consumismo e di una globalizzazione che finiscono per fagocitare tutto e tutti, generando quei mostri, quelle figure antropomorfe dai corpi segnati da trasformazioni, da mutazioni, derivate dal flusso di un pensiero monopolizzato, di una realtà assoggettata al soldo e alla sopraffazione.

Si inserisce in questa poetica l’arte di Dorothy Bhawl. Qui è possibile visionare alcune opere dell’artista che ha lavorato recentemente con il chitarrista di Vasco Rossi, Vince Pastano, Un album in dialetto lucano che mette assieme musiche e antiche credenze popolari, realizzato da Pastano, vissuto anche attraverso l’esoterismo marcato di Dorothy Bhawl.

Un artista emergente, da tenere sott’occhio. Alcune opere sono visionabili qui. su Bombart, la galleria virtuali – affidabile e certificata -, che sta puntando sull’arte di Dorothy Bhawl

BIOGRAFIA. Dorothy Bhawl è un artista autodidatta interessato al mondo contemporaneo, soprattutto alla realtà che appartiene e avvolge questa epoca: quello della comunicazione, social network, spiritualità e grottesco con un sentimento di odi et amo. Dorothy spesso dice che il mondo può essere racchiuso tra due parentesi. Questo sottolinea l’amore dell’artista per un linguaggio semplice, diretto, al tempo stesso complesso e pieno di sottintesi.

Se a un primo sguardo alcuni quadri possono sembrare un ammasso di punteggiatura senza senso, con uno sguardo più attento si estraggono smile, ovvero quel linguaggio composto solo da punteggiatura che viene usato in chat e negli sms. Linguaggio pieno di potenziale visivo, semplice, ma che alcune volte risulta privo di coerenza. In altri casi invece questo linguaggio viene usato per giocare con il fruitore, dove la genialità sta proprio nell’uso di diversi linguaggi che manifestano la profonda ironia dell’artista, ma anche quanto complesso è il linguaggio umano.

Altre volte invece l’artista assegna a questi segni un senso personale che viene poi illustrato con altre immagini all’interno del quadro. In tutto questo il filo conduttore è proprio il mondo virtuale. L’attenzione per il linguaggio usato in internet, per il computer e per la tecnologia che spinge l’uomo oltre nuovi orizzonti e che al tempo stesso lo fa regredire.

In conclusione Dorothy Bhawl è un artista romantico, con uno sguardo innamorato e al tempo stesso disincantato del mondo. Eccessivo e sintetico. Una contraddizione vivente, ma al tempo stesso lineare e coerente con sé stesso amato dalle genti per l’amore della bellezza e l’umanità nel farla scoprire a chiunque voglia entrare nelle sue braccia; vincitore di diversi premi d’arte nazionali ed esteri, collabora con artisti di fama internazionale e nazionale spaziando dal cinema alla musica con opere di teatro e orchestra, editoria e pubblicazioni. Il suo cuore non è mai troppo grande.