Assalto al Museo. Furto di un centinaio di croci d’oro ugonotte. Per venderle o per fonderle? La storia dei pezzi

Tra oro, fede e memoria: la rapina che ha ferito il cuore del protestantesimo francese.

Assalto silenzioso nell’oscurità, nelle Cévennes del Gard, a Mialet, tra le montagne protestanti. Nel cuore della notte, tra martedì e mercoledì, ignoti sono penetrati nel Musée du Désert, trafugando una parte del suo tesoro — una collezione di croci ugonotte d’oro, almeno un centinaio secondo quanto affermano gli inquirenti locali.

Non si tratta soltanto di un furto, ma di un gesto che colpisce al centro un’identità religiosa e culturale costruita nel silenzio, nella memoria e nella resistenza. Il Musée du Désert, situato nel Mas Soubeyran, fu infatti istituito nella casa natale di Pierre Laporte, detto Rolland, il capo dei Camisardi, e dal 1911 conserva la memoria dei secoli di clandestinità del protestantesimo francese. Oggi, con le sue venti sale e i suoi tremila oggetti, è il più grande museo protestante d’Europa: una sorta di reliquiario civile che parla del coraggio di una minoranza perseguitata.

Un furto nel cuore delle Cévennes

Secondo le prime ricostruzioni di Objectif Gard, gli autori del colpo avrebbero forzato una delle porte del museo e si sarebbero introdotti nelle sale centrali verso le tre del mattino. Le telecamere di sorveglianza, tuttora al vaglio della gendarmerie de Le Vigan, hanno registrato movimenti sospetti, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei malviventi né sulla quantità esatta di oggetti sottratti.

La notizia è stata ripresa anche da Midi Libre, che parla apertamente della “disparizione di un centinaio di croci ugonotte d’oro”. L’informazione, pur non ancora confermata in via ufficiale, sembra provenire da ambienti interni alla direzione del museo e dunque, come spesso accade nella cronaca locale francese, risulta più affidabile di quella nazionale, che tende a riprendere la notizia in forma sintetica.

Il valore economico del furto è certamente elevato, ma ancor più alto è quello simbolico. Le croci rubate non erano soltanto oggetti d’arte o d’oreficeria: erano segni della fede clandestina e del dolore storico dei riformati francesi.

Le croci huguenotes, segni di riconoscimento nella notte della storia

La croix huguenote è una creazione orafa che unisce la purezza del disegno protestante all’eleganza della tradizione francese. La sua forma — una croce di Malta ornata da otto punte, fiori di lis e una colomba pendente — fu codificata alla fine del Seicento, intorno al 1688, forse dall’orefice nîmois Maistre.

Secondo gli studi del Musée Protestant di Parigi (museeprotestant.org), il gioiello divenne presto un segno di appartenenza segreta: un modo per riconoscersi tra perseguitati, un distintivo di resistenza silenziosa dopo la revoca dell’Editto di Nantes (1685). In un’epoca in cui i templi erano distrutti e i predicatori condannati alla galera, quella piccola croce d’oro, spesso nascosta sotto l’abito, era insieme un atto di fede e di sfida.

Al Musée du Désert erano conservati numerosi esemplari antichi, ciascuno con la propria storia familiare. Una di queste, appartenuta a Violette Azémard, è stata più volte presentata come simbolo della continuità protestante tra il XVII e il XX secolo (Regards Protestants).

Perdere oggi queste croci significa perdere un tratto della memoria materiale del “Désert”, quella lunga stagione in cui i fedeli vivevano nascosti, celebrando il culto tra rocce e foreste, con le Bibbie stampate clandestinamente e le croci cucite all’interno dei vestiti.

Tra oro e identità: le ipotesi sul movente

Gli inquirenti restano cauti. Le ipotesi oscillano fra il furto su commissione, il saccheggio mirato al valore dell’oro, e una possibile componente ideologica.

Il Gard e le Cévennes sono territori dalla memoria complessa: cattolici e protestanti hanno convissuto in alternanza di pace e diffidenza, e gli oggetti religiosi hanno spesso assunto un significato che va oltre la loro materialità.

Rubare cento croci huguenotes d’oro in un solo gesto, da un museo che ne custodisce la storia, potrebbe avere anche una valenza simbolica: cancellare i segni della memoria minoritaria, colpire la sopravvivenza stessa di una cultura. Tuttavia, il peso del metallo nobile e la difficoltà di rivendere oggetti così identificabili fanno pensare, più probabilmente, a un colpo da ricettazione, preparato da tempo.

Un dato resta certo: gli autori del furto conoscevano bene il luogo. Il Musée du Désert è in una zona isolata, tra boschi e curve strette, non facilmente raggiungibile per chi non la frequenta abitualmente.

Un’ondata di furti nei musei francesi

L’episodio di Mialet non è isolato. In Francia, i furti di opere d’arte e manufatti storici sono in aumento. Negli ultimi mesi, diverse istituzioni museali hanno subito colpi spettacolari o sottrazioni silenziose, spesso preparate con metodi da professionisti.

Poche settimane fa, la cronaca ha registrato un furto rocambolesco di antiche ceramiche cinesi in un museo della regione parigina: pezzi risalenti alla dinastia Qing, valutati diverse centinaia di migliaia di euro, scomparsi in pochi minuti, con un’azione pianificata al secondo. Secondo le autorità francesi, le organizzazioni criminali stanno sempre più spesso prendendo di mira i musei minori o periferici, meno protetti rispetto ai grandi centri nazionali, per alimentare un mercato nero internazionale che si muove tra collezionismo privato, aste illegali e paesi di transito in Asia o nell’Est Europa.

La Francia, con i suoi oltre 1.200 musei riconosciuti dallo Stato, vive oggi una vera e propria emergenza di tutela. Dopo il 2023, anno record per furti d’arte in provincia, il Ministero della Cultura ha avviato un piano straordinario per la sicurezza dei piccoli musei: installazioni di sistemi d’allarme integrati, videosorveglianza ad alta risoluzione, e protocolli di collaborazione con l’Interpol.

Il caso del Musée du Désert, nel cuore remoto delle Cévennes, conferma come la fragilità dei luoghi della memoria diffusa resti una delle questioni più urgenti del patrimonio europeo: i ladri sanno dove colpire, e spesso scelgono luoghi simbolici che non dispongono di mezzi sufficienti per difendersi.

Una ferita nella memoria

Il furto di Mialet non riguarda solo un museo o una confessione religiosa. Tocca la dimensione più intima della memoria collettiva europea.

Ogni croce rubata è un frammento di storia scomparso: la fede dei “prédicants du Désert”, la voce di chi, nel XVIII secolo, pregava in clandestinità, la resistenza morale dei Camisardi che, nelle stesse montagne, lottavano per la libertà di coscienza.

Le Cévennes, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO per i loro paesaggi culturali, sono anche un simbolo della resilienza spirituale. E il Musée du Désert, aperto nel 1911, ne è il santuario civile. Ogni anno, la prima domenica di settembre, migliaia di protestanti vi si riuniscono per l’Assemblée du Désert, in una messa laica e corale che rinnova il patto della memoria.