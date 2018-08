Attenzione! Quando vedrete in cielo questa luce non sarà un Ufo, ma una scultura. Il lancio. Il video

+1 WhatsApp 13 Condivisioni

Il grande “cristallo” gonfiabile, simile al prisma pendente di un lampadario di cristallo, è una scultura spaziale di 30,4 metri. Una scultura, vera, l’ Orbital Reflector di Trevor Paglen. Si aprirà nello spazio tra qualche mese e, per settimane, di notte, rifletterà la luce del sole, per portare un messaggio di pace e concordia. O per promuovere la riflessione. O per celebrare i risultati dell’applicazione umana. Non avrà fini tecnologici, questo satellite temporaneo, al quale l’artista statunitense lavora dal lavora dal 2015, in collaborazione con il Nevada Museum of Art, e con SpaceX che si occuperà della messa in orbita. Il suo costo complessivo, tra opera e installazione da parte di un razzo satellitare, è stato calcolato in 1,3 milioni di dollari.

Orbital Reflector è una scultura costruita con un materiale leggero: polietilene coperto da biossido di titanio. È ospitata in una piccola struttura a forma di scatola, nota come CubeSat e sarà lanciata nello spazio a bordo di un razzo. Una volta che avrà raggiunto la distanza una distanza di circa 350 miglia (575 chilometri) dalla Terra, il CubeSat si aprirà e rilascerà la scultura, che si auto-gonfierà, come se fosse un palloncino. La luce del sole si rifletterà sulla scultura, rendendola visibile dalla Terra ad occhio nudo.

Global Western è la società aerospaziale che lavora con Trevor Paglen e il Nevada Museum of Art per progettare e produrre Orbital Reflector. Spaceflight Industries organizzerà il lancio di Orbital Reflector a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. SpaceX ha recentemente completato missioni di successo in collaborazione con la NASA e la Stazione Spaziale Internazionale.

I lavori sono iniziati nel 2015. Il Museo ha annunciato ufficialmente il progetto Orbital Reflector alla sua Art + Environment Conference 2017. Nel giugno 2018, lo Smithsonian American Art Museum di Washington DC ha aperto Sites Unseen, la principale retrospettiva dedicata a Trevor Paglen. Un primo prototipo di Orbital Reflector attualmente è ospitato al Nevada Museum of Art, Donald W. Reynolds Grand Hall. Il lancio è previsto per il mese di ottobre 2018.