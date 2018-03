Auto e paesaggi in miniatura creano realistici scatti d’epoca. L’incredibile arte di Smith nel video

Qui vi proponiamo un interessantissimo libro dedicato alla sua incredibile arte.

Premiato dalla critica e da molti lettori per le immagini incredibili e per i consigli unici forniti agli appassionati del genere. Un libro che ha ricevuto le 5 stelle da Amazon indice di una qualità indiscussa

“Michael Paul Smith ricrea, in scala 1/24 (1/2 pollice = 12 pollici), le case del Midwest, e con esse le strade e la vita dal 1920 in poi, tra cui la sua casa d’infanzia. Egli fornisce anche le istruzioni su come costruire, come creare la giusta atmosfera, e come fotografare meglio la scena. Elgin Parco è un libro stupefacente che lascia senza fiato. Questo è un libro ideale per trascorrere il tempo, gustandosi la bellezza delle foto e gli incredibili effetti dell’arte di Smith”

Nato in Pennsylvania nel 1950, Michael ha costruito modellini in scala per oltre 25 anni. La sua esperienza lo ha portato a svolgere innumerevoli impieghi lavorativi: è stato illustratore di libri di testo, designer per musei, art director di un negozio di vendite al dettaglio. La sua passione per il 1900 lo porta spesso a riprodurre scenari del passato, immagini di un tempo che fu, cristallizzate dagli scatti che egli stesso esegue, dei diorama che spiccano per realismo e incredibile precisione nei dettagli





Nel video che vi proponiamo ecco Smith all’opera ed ecco alcuni incredibili effetti, generati dalla sua arte (video edito da DeMilked):