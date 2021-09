Automobili da laguna, macchine da corsa per i canali intagliate nel legno. L’arte visionaria di De Marchi. Il video

Ha firmato il progetto del Violino di Noè, un’imbarcazione identica a uno strumento musicale vivaldiano, sulla quale hanno preso posto alcune musiciste che hanno suonato, mentre il violino si spostava sul canal Grande.

Livio De Marchi ha sempre sognato e realizzato progetti impossibili, che hanno preso corpo. Ferrari d’acqua intagliate nel legno. Carrozze marine. Riproduzioni in scala 1:1 di macchine da canale che volevano sottolineare la natura ormai stradale del traffico acquatico di Venezia stessa. E lui, con cappello da cow-boy, che da quei feticci pop salutava i turisti che si assiepavano su ponti e sulle banchine. Un po’ come un attore da spaghetti-western.



Bizzarro, estroso, capace di polarizzare le organizzazioni della propria città e di attirare l’attenzione del mondo, De Marchi ha iniziato a svolgere da bambino il mestiere di intagliatore – imparando tutti i segreti delle botteghe veneziane – e ha frequentato corsi di disegno all’Accademia. Poi via, immaginazione sbrigliata e una città che offre sempre uno spazio a chi vuole sognare. Lo vediamo, con le sue auto, in navigazione, in un magnifico filmato, più sotto, alla fine di questo articolo.

SE GRADISCI I NOSTRI ARTICOLI E VUOI LEGGERNE ALTRI, OGNI GIORNO, METTI “MI PIACE” A STILE ARTE IN FACEBOOK – TROVI IL RETTANGOLO IN ALTO A DESTRA, IN QUESTA PAGINA – O ADERISCI AL SERVIZIO GRATUITO DI SEGNALAZIONE D’USCITA DELLE NOTIZIE. GLI STUDI E LE NOTIZIE DI STILE ARTE SARANNO SEMPRE MESSI A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE AI LETTORI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis