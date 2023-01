Aveva circa 20 anni e fu colpito con colpi di spada mentre fuggiva. Indagini su una sepoltura del 1260 presso Varese

La prima autrice dello studio, Chiara Tesi, antropologa del Centro di osteoarcheologia e paleopatologia dell’Università di Insubria in Italia, e i suoi colleghi hanno analizzato le resti della vittima utilizzando tecniche forensi moderne come la tomografia computerizzata e la microscopia digitale precisa delle lesioni craniche. Hanno scoperto che la vittima è stata probabilmente sorpresa dall’aggressore e non è stata in grado di proteggere adeguatamente la sua testa. L’assassino sembra aver attaccato inizialmente la vittima di fronte, e poi l’ha inseguita mentre si voltava per scappare, poiché le ferite più profonde sono state inflitte da dietro. “Probabilmente colto di sorpresa e privo di una efficace protezione al cranio – dice Chiara Tesi – il giovane era stato colpito una prima volta con un colpo andato “a vuoto” che gli ha lasciato una lieve ferita “di striscio” nella parte superiore del cranio; successivamente, forse tentando una fuga dal suo assalitore, la vittima aveva voltato le spalle venendo colpito in rapida successione con altri due colpi che hanno provocato l’asportazione di due “fette” di tavolato cranico dalla porzione temporale destra (causando anche l’asportazione del padiglione auricolare) e nucale inferiore. Infine, forse ridotto allo stremo e ormai a terra in posizione prona, il soggetto veniva terminato dall’assalitore con un colpo perpendicolare al cranio vibrato con violenza nella nuca che ha provocato la morte immediata».

