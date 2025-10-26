Baciati dalla fortuna. Tesoretto romano di 53 monete trovato sott’acqua da due cognati al mare. Perchè furono nascoste in una fessura? Cosa stava accadendo attorno? I nuovi particolari sulla vicenda e sulla storia

Crescono le ipotesi di contesto e gli studi sul “ripostiglio marino” in cui, sott’acqua, sono stati trovate, da due cognati spagnoli, Luis Lens e César Gimeno 53 monete romane d’oro. Le monete recuperate sono state sottoposte a pulitura e a uno studio accurato, quanto l’area circostante. Il valore delle monete auree, lascia pensare – secondo gli ultimi studi – che si trattasse di una forma di tesaurizzazione dei guadagni o delle entrate da parte di un proprietario della zona che forse differenziò i ripostigli, con il pensiero di poter rapidamente tornare a casa, a fronte di un viaggio o di uno spostamento pericoloso. Occorre considerare che, oltre alle invasioni “continentali” – in Spagna giunsero i Vandali – le coste mediterranee iberiche erano vulnerabili anche a scorrerie marittime, a perdita del controllo amministrativo e ad azione di gruppi mobili in un periodo in cui l’apparato difensivo romano diminuiva. Mentre le aree fortificate potevano resistere, le numerose ville rustiche e le abitazioni del territorio erano sottoposte a scorrerie e a devastazioni.

Questa serie di eventi rende plausibile che nel tardo IV – inizio V secolo la zona abbia conosciuto una situazione di insicurezza tale da indurre un individuo facoltoso a nascondere un tesoro monetario per cautela. L’uomo probabilmente prese un sacchetto di monete d’oro e le inserì in una spaccatura della roccia, certo che in quel punto invasori o ladri non sarebbero arrivati. Voleva anche evitare la rapina. Così evitò di portarle con sé. Poi il destino decise che il proprietario non sarebbe più tornato qui. E il denaro è rimasto in quel punto per 1500 anni.

E’ stata la curiosità di due cognati-amici a consentire il recupero del tesoretto. La scoperta è avvenuta nel mare di Xàbia, sulla costa di Alicante. Lì in epoca romana doveva trovarsi una spiaggia o un punto di approdo costiero. A monte di essa sono stati identificati resti di residenze romane, tra cui le fondamenta di una villa probabilmente adibita a residenza estiva e strutture industriali legate alla salagione del pesce, come i noti “Banys de la Reina”, usati per la produzione di garum, la celebre salsa di pesce dell’antichità. È plausibile che la roccia o l’ansa in cui furono nascoste le monete siano ora sommerse rispetto all’epoca romana a causa di un insieme di fattori: l’innalzamento del mare (si ipotizzano decine di centimetri), una possibile subsidenza locale – cioè un cedimento del terreno, in quel punto – cambiamenti morfologici della costa, scivolamento di parti costiere.



L’episodio è iniziato quasi per caso, quando i due cognati, accompagnati dalle rispettive famiglie in vacanza, hanno deciso di immergersi con maschera e boccaglio alla ricerca di oggetti curiosi. A pochi metri dalla riva, una luce metallica proveniente da una fessura nella roccia ha attirato la loro attenzione. Pensavano fosse un tappo di bottiglia, un riflesso intenso provocato da un rifiuto metallico moderno, e invece, avvicinandosi, hanno visto una moneta d’oro perfettamente conservata, lucente come appena coniata. Scavando con cautela, ne hanno trovate altre. Alla fine, la raccolta – conclusa da archeologi – ha rivelato 53 solidi romani in oro, che risalgono a un periodo compreso tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C., ossia gli anni drammatici che precedettero il crollo dell’Impero romano d’Occidente.

Le monete riportano i volti di imperatori come Valentiniano I, Teodosio, Arcadio e Onorio, figure centrali del periodo della crisi tardoimperiale. È un arco cronologico che coincide con le grandi migrazioni barbariche, con il progressivo disfacimento delle strutture romane e la fuga delle élite. Gli studiosi hanno ipotizzato che il piccolo tesoro possa essere stato nascosto da un ricco proprietario terriero o da un funzionario in fuga. Il fatto che le monete fossero inserite nella cavità di una roccia compatta fa pensare a un deposito d’emergenza, nascosto in fretta, come accade spesso nei tesoretti di fine età imperiale. Normalmente i depositi di famiglia erano conservati, dai romani, nei pressi dell’edificio abitazione, magari alla base di un muro di cinta, nel giardino o in un punto in cui era possibile comunque controllare. Il deposito di monete all’esterno di contesti domestici è spesso collegato a situazioni di pericolo, a momenti di crisi in cui si ritiene che la casa stessa possa essere razziata e ribaltata da cima a fondo.

Le autorità regionali, informate immediatamente dai due amici-cognati, hanno organizzato un’operazione di recupero scientifico.

Gli archeologi al lavoro, dopo la segnalazione del ritrovamento. Nel riquadro tratteggiato, il punto in cui era nascosto il tesoro. I macigni, attorno, posso far pensare a un erosione della base della scogliera e allo scivolamento di parte di essa verso il mare

Gli archeologi subacquei hanno lavorato per giorni nella zona, documentando ogni dettaglio e scoprendo anche resti di piombo e frammenti ceramici compatibili con oggetti d’uso marittimo. L’intera area è stata dichiarata zona archeologica protetta, poiché si sospetta che nelle vicinanze possano trovarsi i resti di una villa costiera romana, oggi sommersa.

Luis e César, i due cognati, non hanno cercato di trarre profitto dal ritrovamento: hanno consegnato tutto alle autorità, ricevendo un premio ufficiale in denaro da parte del governo valenciano come segno di riconoscenza per la correttezza e il valore civico del gesto. Il premio, di valore non elevatissimo, ma simbolico, riconosce l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella tutela del patrimonio.

Recenti aggiornamenti sul ritrovamento hanno evidenziato ulteriori dettagli significativi. Le monete sono state sottoposte a un delicato processo di restauro, che ha permesso di rimuovere incrostazioni biologiche e di rivelare dettagli finemente conservati delle iscrizioni e delle effigi imperiali. Inoltre, il ritrovamento ha suscitato un rinnovato interesse per gli scavi subacquei nella regione, con l’Università di Alicante e le autorità locali che hanno avviato nuove indagini per esplorare ulteriormente il sito e le aree circostanti, alla ricerca di altri reperti che possano contribuire a una comprensione più approfondita della storia marittima e commerciale dell’area durante l’Impero Romano.

E si capitasse di trovare un oggetto archeologico o monete antiche, durante un bagno con maschera? In Italia, un ritrovamento simile sarebbe regolato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che stabilisce che qualunque reperto di valore archeologico o storico rinvenuto casualmente debba essere denunciato entro ventiquattro ore alla Soprintendenza o alle autorità di pubblica sicurezza. Le monete o i manufatti diventano immediatamente proprietà dello Stato, ma l’autore del ritrovamento ha diritto a un premio in denaro pari a una quota del valore stimato dell’oggetto, con modalità valutate caso per caso. In caso di mancata denuncia, si incorre in sanzioni penali severe, con confisca dei beni e, nei casi più gravi, reclusione.

Quella dei due cognati spagnoli resta dunque una storia di onestà e di meraviglia, ma anche una finestra sul passato di un Mediterraneo romano che continua a restituire i segni della sua grandezza e del suo tramonto.

Le 53 monete d’oro ritrovate nel 2021 nell’Illa del Portitxol, al largo di Xàbia (Alicante), sono attualmente conservate presso il Museo Archeologico ed Etnografico Soler Blasco di Xàbia, dopo un accurato processo di restauro.

