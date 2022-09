Barbie-Regina Elisabetta all’asta on line, in queste ore. Quanto costa la bambola diventata cult

La Mattel aveva prodotto, per il giubileo indetto in occasione del 70esimo del regno di Elisabetta II, 20mila bambole, della linea Barbie, con il volto idealizzato e l’abito della sovrana. In poche ore i pezzi erano stati immediatamente assorbiti dal mercato. In queste ore il sito internazionale Catawiki ne mette all’asta un esemplare, nella confezione originale. Le quotazioni sono in crescita. Per vedere le altre foto e dare un’occhiata è possibile CLICCARE QUI .

