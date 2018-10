Bellezza e meditazione. Il nudo pensante nelle immagini fotografiche di Model Society

Bellezza riposata. Lusso, calma, voluttà. A questi concetti, non strettamente erotici, ma di abbandono alla bellezza risponde una raccolta fotografica disposta da Model Society. Purtroppo il gruppo americano è costretto ad intervenire con la schermatura dei seni e di altri parti del corpo a causa della stretta chiusura dei social alle immagini di nudo. Singolare contraddizione, quando invece sono esibite immagini di morte e di guerra.

