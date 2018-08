Belli, innamorati e crudeli. 25 foto di Bonnie & Clyde degli anni ’30. Lei moderna perchè scelse il male

Forse i criminali più famosi e più romantici della storia americana, Bonnie Parker e Clyde Barrow erano due giovani texani il cui amore, la cui bellezza e la cui ferocia segnarono la criminalità degli anni Trenta, incidendo sulla coscienza nazionale. Era assolutamente una novità femminista assistere alla presenza di una donna operativa, in un gang, e questo fu considerato un elemento, pur nella storia noir, di emancipazione, per quanto negativo, delle donne stesse, che somigliavano sempre di più ai maschi.

I loro nomi sono diventati espressione della Depressione, un mondo in cui le donne hanno masticato sigari e brandito fucili automatici; in cui gli uomini hanno rapinato le banche e sono scappati su auto stridenti. Una vita vissuta rapidamente, in coppia, accelerando le emozioni perchè entrambi sapevano sapevano che sarebbe stata breve.

