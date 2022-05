Biblioteca Laurenziana di Firenze, un immenso e prezioso patrimonio librario nello scrigno di Michelangelo

Tra gli esempi dei testi più antichi, Scipioni ricorda il Virgilio Mediceo, “uno dei testimoni tardoantichi più importanti del testo delle opere di Virgilio, datato al V secolo dopo Cristo”. Immancabili i manoscritti di età rinascimentale commissionati dagli stessi Medici ai cartolai fiorentini: tra tutti, spicca un volume di piccole dimensioni, rilegato in velluto viola e pietre preziose. “E’ uno dei manoscritti più belli e importanti della Biblioteca Laurenziana ed è conosciuto come Libro d’ore di Lorenzo de’ Medici. È un libro lussuoso che Lorenzo commissionò come dono di nozze per una delle sue figlie, verosimilmente Luisa, che però morì prematuramente a 11 anni. A parte le miniature che lo impreziosiscono- spiega il direttore- è notevole per la legatura in velluto porpora adornata di gemme”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis