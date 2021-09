Biennale architettura, Venezia. Settembre è il mese ideale. Puoi scaricare qui la guida in pdf alla mostra

Nelle sedi dei Giardini e dell’Arsenale la diciassettesima edizione della Biennale Architettura. Il curatore Hashim Sarkis ha illustrato così il tema How will we live together? (Come vivremo insieme?): “In un contesto di divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginare spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme”. Nei vari progetti invitati sono quindi centrali le riflessioni sui concetti di ospitalità, condivisione e inclusione.

Sarkis. il curatore della Biennale ARchitettura, dal 2015 è Preside della School of Architecture and Planning al Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ha insegnato Architettura del Paesaggio e Urbanistica ad Harvard. Ha fondato il suo studio di Architettura HSS nel 1998 a Boston e Beirut, e si è occupato di edilizia sociale e residenziale, pianificazione e progettazione urbana.

Partecipano a questa edizione 61 Paesi con relativi padiglioni nazionali situati tra Giardini, Arsenale e centro storico. Il Padiglione Italia, all’Arsenale, ospita il progetto Comunità resilienti, curato dall’architetto e docente universitario Alessandro Melis.

SCARICA LA PICCOLA E COMODISSIMA GUIDA IN PDF ALLA BIENNALE, CHE TI CONSENTE DI INQUADRARE IMMEDIATAMENTE LA RASSEGNA clicca qui biennale

La Biennale Architettura 2021 è aperta dalle 10 alle 18, fino al 21 novembre.

Ricordiamo che quest’anno non è disponibile il servizio di biglietteria in loco e che i biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito ufficiale della Biennale o sull’APP MyPass Venezia.